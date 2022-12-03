В Карабахе заявили об открытии автомагистрали Степанакерт-Горис в обе стороны

«Сообщаем, что переговоры с азербайджанской стороной, длившиеся более трех часов, дали положительный результат. Единственная автомагистраль, соединяющая Арцах [Нагорный Карабах – ред.] с Арменией, открыта в обе стороны для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис на перекрестке Шуши-Карин-так по экологическим причинам».

Армянские власти Карабаха обвинили Азербайджан в провокации с целью «перерезать сухопутную связь» с Арменией и «подвергнуть мирное население психологическому террору». В сообщении Инфоштаба Нагорного Карабаха говорилось, что командование российских миротворческих сил, дислоцированных в регионе, было проинформировано об инциденте.

Между тем, согласно азербайджанским СМИ, на основании запроса Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил с просьбой направить на территорию между Степанакертом и Шуши специалистов соответствующих структур Азербайджана «для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических осложнений».

Согласно новостному сайту Haqqin.az, «3 декабря 2022 года около 11:00 сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана и закрытого акционерного общества AzerGold подошли к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между Ханкенди [Степанакерт – ред.] и городом Шуша [Шуши – ред.]».