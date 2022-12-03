«В сложившейся ситуации стала невозможной транспортировка медицинских инструментов и медикаментов» - здравоохранительные власти Карабаха

Об этом сегодня заявили здравоохранительные власти региона.

«В сложившейся ситуации стала невозможной транспортировка медицинских инструментов и медикаментов в Арцах [Нагорный Карабах – ред.]. Более того, в этом случае серьезной проблемой стало перемещение людей с серьезными проблемами со здоровьем из Арцаха в Армению.

Мы призываем международное сообщество и все гуманитарные организации срочно принять надлежащие меры для урегулирования ситуации и предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы», - говорится в сообщении.