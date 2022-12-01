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Политика

Провластная фракция не станет срывать созванное оппозицией внеочередное заседание парламента

Эдуард Агаджанян

Правящее большинство не станет срывать внеочередное заседание, созванное оппозицией 2 декабря, но не примет проект заявления, автором которого является оппозиция, если в него не будут внесены изменения.

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил председатель парламентской комиссии по внешним отношениям, член правящей фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

Парламентская оппозиция ввела в обращение проект, по которому Национальное собрание должно заявить, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, считая реализацию права наций на самоопределение без ограничений важным фактором обеспечения прав и безопасности карабахских армян.

Исключая существование Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» в проекте заявления также подчеркивают, что Азербайджан должен вернуть свои вооруженные силы на позиции, занимаемые до 12 мая 2021 года, вернуть армянских военнопленных и тела погибших военнослужащих и мирных жителей.

В проекте заявления также упоминается вопрос установления мира с Азербайджаном, но подчеркивается, что это не должно происходить в условиях применения силы или угрозы применения силы.

Оппозиция также считает неприемлемым требование Азербайджана предоставить коридор через суверенную территорию Армении.

В беседе с Радио Азатутюн Эдуард Агаджанян сообщил, что они предложат некоторые изменения в тексте данного заявления, и, если оппозиция согласится, парламент примет совместное заявление.

На вопрос, о каких именно изменениях идет речь, Агаджанян отметил, что на данный момент нет четких предложений относительно изменений. «Мы договорились, что от имени правящей фракции в письменном виде предложим определенные изменения и в течение дня обсудим их с коллегами в рабочем порядке», - отметил он.

На вопрос, является ли проект, представленный оппозицией, в целом приемлемым для «Гражданского договора», представитель правящей фракции ответил так: «В заявлении есть пункты, которые приемлемы, есть пункты, над которыми необходимо поработать».

Агаджанян не стал вдаваться в подробности, но отметил, что даже если парламентскому большинству и оппозиционным фракциям не удастся прийти к соглашению относительно совместного заявления, внеочередное заседание все равно состоится.

«Если изменения внесены не будут, если мы не придем к общему знаменателю, то, да, мы будем голосовать против», - отметил Агаджанян.

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