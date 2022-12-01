Продвинувшиеся вперед в сентябре азербайджанцы укрепляются на занятых позициях - губернатор Вайоц Дзора

Азербайджанские подразделения, после кровавых сентябрьских боев дошедшие до окрестностей города Джермук, по словам губернатора Вайоцдзорской области, и спустя два с половиной месяца не покинули занятых позиций, как в этом заверял начальник Генштаба ВС.

Несколько недель назад генерал-майор Эдвард Асрян заявил, что азербайджанское подразделение, вторгшееся на территорию Джермука, понеся потери, отступило.

«Никаких изменений не произошло, ничего не изменилось, все осталось как есть», - сказал губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян.

Он сегодня сообщил, что продвинувшиеся вперед азербайджанцы укрепляются на занятых позициях. «Как пришли, разместились, сами проводят фортификационные работы, предполагается, что они это будут делать, но на территории Армении, естественно, это неразумно. Я уточнил, что да, я считаю туннель немного нелогичным, потому что это было бы очевидно, но фортификационные работы - да», - сказал губернатор.

В последние дни напряженности на границе в Вайоц Дзоре не наблюдалось, но губернатор считает, что угроза нападения сохраняется.

«Мы находимся в состоянии войны, опасность грозит каждую минуту», - сказал он.

Вчера вечером обострилась ситуация на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Это Гегаркуникская облась. И хотя Минобороны не уточнило конкретное место, но сообщило, что азербайджанцы обстреляли армянские позиции примерно в 22:30. Министерство обороны Азербайджана «категорически опровергло» сообщение армянской стороны.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил известную на данный момент информацию: «По состоянию на 13:30 ситуация на передовой относительно стабильна».

Ранее военное ведомство Армении опровергло заявление Баку о том, что вчера вечером в 19:40 армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские позиции на том же восточном участке границы.

«Сообщения, распространенные Минобороны Азербайджана, являются дезинформацией», - добавил Арам Торосян.