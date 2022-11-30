По словам Минасяна, депутаты покидают фракцию «Айастан» из-за тактического противоречия

Хотя одна из двух сил оппозиционного блока «Айастан», «Возрождающаяся Армения», покинула блок, депутат одноименной парламентской фракции Арцвик Минасян продолжает утверждать, что блок не раскололся.

«Слово «раскол» абсолютно неуместно, раскол может произойти тогда, когда, например, члены фракции выходят из фракции, сохраняя свои мандаты», - отметил Минасян.



Возглавляемая Ваге Акопяном «Возрождающаяся Армения» в заявлении даже предупредила членов партии, что, если настанет их очередь в избирательном списке и они решат взять мандат фракции «Айастан», им придется покинуть ряды партии. По мнению Арцвика Минасяна, это разделение обусловлено лишь тактическим противоречием: они хотят работать и бороться в Национальном собрании, а депутаты, сложившие мандаты, - нет.

«Наши коллеги считают, что в рамках этой борьбы реализация полномочий, данных мандатом, не столь эффективна в условиях такого большинства», - сказал депутат от оппозиции.

О сложении мандатов заявили четыре депутата. Арцвик Минасян затрудняется четко сказать, прекратился ли отток или фракцию покинут и другие депутаты. «Не исключено, что завтра и я могу подумать о таком», - сказал он.

Что происходит во второй по величине фракции, что за непреодолимые противоречия и брожения? Мы спросили у депутата, представляющего партию «Дашнакцутюн», возможно ли что люди, объединившиеся еще год назад ради Армении и Нагорного Карабаха, разочаровались, ведь ожидаемая ими смена власти не произошла.

«Конечно, мы все хотим, чтобы то, что мы ожидали, произошло как можно скорее, чтобы власть сменилась, чтобы было сформировало правительство национального согласия, чтобы это правительство смогло как можно скорее вывести нас из этой ситуации, я имею в виду страну и народ, но сейчас такая ситуация», - ответил Арцвик Минасян.

Партия «Возрождающаяся Армения» была сформирована перед парламентскими выборами, в эту партию объединились в основном главы общин Сюника, которые после войны боролись против власти премьер-министра Никола Пашиняна. Они сформировали блок с партией «Дашнакцутюн» и членами команды второго президента Армении Роберта Кочаряна и прошли в парламент.

По мнению провластного депутата Вигена Хачатряна, происходящее в оппозиционной фракции – это не политический процесс, а скорее следствие личных мотивов.

«Исходя из территориального принципа, бывший губернатор объединил бывших глав общин, провозгласил их партией, и теперь этот блок разваливается. Думаю, те, кто отдал за него голоса, убедились, что это был не блок, а некая группировка, обслуживающая Роберта Кочаряна, цель которой - вернуть Кочаряна во власть», - отметил Хачатрян.