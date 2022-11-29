«Возрождающаяся Армения» прекращает свою деятельность в парламенте

Партия «Возрождающаяся Армения», входящая в оппозиционную парламентскую фракцию «Айастан» прекращает свою деятельность в Национальном собрании. Такое решение партия приняла вчера.

Подчеркивая, что парламентская деятельность и парламентские мандаты не являются для нее самоцелью, партия заявляет: «Все основания, вынудившие бойкотировать заседания НС несколько месяцев назад, сохраняют свою актуальность и сегодня».

Согласно сообщению, трое из четырех депутатов-членов партии: председатель партии Ваге Акопян, вице-председатели Рипсиме Стамбулян и Елена Киракосян подали заявление об отказе от мандатов, Земфира Мирзоева, которая прошла в парламент по квоте для национальных меньшинств, продолжит свою депутатскую деятельность, по собственному заявлению временно заморозив свое членство в партии.

Согласно решению совета «Возрождающейся Армении», те члены партии, которые представлены в предвыборном списке блока, свободны в принятии решения - брать мандат или нет, когда наступает их очередь получить депутатский мандат. В случае принятия решения о принятии мандата эти лица должны покинуть ряды партии.

Партия «Возрождающаяся Армения» продолжит свою деятельность на оппозиционном поле, в рамках декларируемых партией ценностей и политики», - говорится в заявлении.

С точки зрения совместных политических целей и принципов ничего не изменилось, заявляет в ответ фракция «Айастан», подчеркивая, что они уважают решение своих коллег.

«Мы уверены, что в этой политической борьбе еще многое предстоит сделать совместно», - говорится в заявлении.

Оппозиционные парламентские фракции «Айастан» и «Честь имею» с весны бойкотировали заседания НС и проводили ежедневные акции протеста и неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После более чем полугодового бойкота и уличной борьбы в ноябре оппозиция официально вернулась в парламент.

Однако во фракции «Айастан» не было единого решения по вопросу возвращения в парламент. Некоторые депутаты: Ваге Акопян и его однопартийцы Елена Киракосян и Рипсиме Стамбулян не вернулись в парламент. Ваге Акопян сказал, что они примут соответствующее решение, также обсуждается вариант отказа от мандатов.

Спикер НС Ален Симонян на днях в беседе с журналистами, говоря о внутренних разногласиях во фракции «Айастан», заявил, что из достоверных источников ему стало известно, что оппозиционный блок разваливается.