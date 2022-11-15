Мы здесь, и вы вынуждены смириться с этим фактом» - оппозиция вернулась в парламент

В Национальном собрании сегодня стартовала очередная четырехдневная сессия. На заседании НС после полугодичного бойкота присутствует также парламентская оппозиция – депутаты фракций «Айастан» и «Честь имею».

В начале заседания депутат фракции «Айастан» Агван Варданян, обращаясь к депутатам правящей фракции, заявил: «Мы здесь и вы вынуждены смириться с этим фактом».

«Это Национальное собрание Республики Армения, в том числе и тех граждан, которые нас сюда командировали. Это не ваша собственность», - сказал Варданян.

Обращаясь к гражданам, оппозиционный депутат подчеркнул, что они долгое время бойкотировали заседания парламента, так как вели уличную борьбу «против губительной политики действующих властей», сейчас наступил временный перерыв в уличной борьбе, и они сполна воспользуемся этим инструментарием.

Мы вернулись в Национальное собрание с повесткой дня, касающейся важнейших вопросов, волнующих граждан в Армении и Нагорном Карабахе, сказал Агван Варданян.

«В нынешних тяжелых для армянского народа условиях действующие власти страны представляют угрозу для государственности и армянской идентичности. При нынешней власти у Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] нет будущего, нет будущего у нашего народа. Мы здесь, чтобы не дать разрушительному процессу стать необратимым», – заключил оппозиционный депутат.

Обе оппозиционные фракции - «Честь имею» и «Айастан», начали бойкотировать заседания парламента в мае, после заявления премьер-министра Пашиняна о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Оппозиция установила палатки на площади Франции в центре Еревана и начала ежедневные уличные митинги. Через полтора месяца оппозиционеры объявили об изменении тактики и прекратили сидячую забастовку на площади Франции. Количество митингов также уменьшилось.

Осенняя сессия парламента также стартовала без участия оппозиционных фракций. «В парламенте обсуждаются ложные повестки, не имеющие ничего общего с самыми серьезными угрозами государственности Армении», - так аргументировала решение о продолжении бойкота депутат фракции «Айастан» Лилит Галстян.

На прошлой неделе фракция «Честь имею» заявила, что примет участие в заседаниях Национального собрания на следующей неделе, подчеркнув, что это не означает, что борьба против власти Никола Пашиняна не будет продолжена. Хотя фракция «Айастан» четко не заявила о возвращении в парламент, однако и не исключила этого.