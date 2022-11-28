Если Азербайджан прибегнет к провокациям в направлении Лачинского коридора, это будет провокацией и против России - Бабаян

Если Азербайджан прибегнет к провокациям в направлении Лачинского коридора, это будет провокацией не только против Нагорного Карабаха, но и против Российской Федерации, в беседе со Радио Азатутюн заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, выразив надежду, что российские миротворцы, дислоцированные в коридоре, в случае необходимости вовремя вмешаются.

«Лачинский коридор - это, фактически, единственная дорога, единственный коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Он крайне уязвим, потому что также проходит мимо Шуши, где дислоцируются азербайджанские вооруженные силы. И естественно, что они могут прибегнуть к различным провокациям, но это уже будет провокация не только против нас, но и против Российской Федерации, российских миротворцев, поэтому мы должны быть готовы ко всему, но правильно работать, чтобы нейтрализовать эти опасности», - сказал Бабаян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что российские миротворцы отреагируют немедленно, то есть, у нас не будет повторения предыдущих случаев, смогут ли они отреагировать вовремя, и. о. главы МИД Нагорного Карабаха ответил: «Я надеюсь, я уверен, что они обязательно должны отреагировать, потому что это, фактически, будет шаг к войне, шаг, направленный к резне, геноциду. Как они могут не отреагировать?»

В последние дни на фоне взаимных обвинений Баку и Еревана в нарушении режима прекращения огня обсуждается вопрос о возможности закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. Реагируя на обвинения Баку в перевозке оружия по коридору, посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян на днях заявил, что Азербайджан тем самым пытается создать основания для установления контроля над Лачинским коридором.

О намерении Азербайджана закрыть коридор, заблокировать армян Карабаха и создать основы для того, чтобы подвергнуть их геноциду, ранее говорил Никол Пашинян. Премьер-министр Армении на прошлой неделе на саммите ОДКБ также заявил, что, несмотря на заявление от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор до сих пор не полностью находится под контролем российских миротворческих сил, азербайджанская армия сохраняет несколько позиций в коридоре.

Давид Бабаян отметил, что в Карабахе очень бы хотели, чтобы число российских миротворцев было увеличено, но если будет невозможно увеличить людские ресурсы, то безопасность можно усилить хотя бы техническими средствами.

«Правда, у них есть контроль, но этот контроль определенно должен получить новое качество. Я думаю, это вопрос времени», - сказал и.о. министра иностранных дел Карабаха.

Из общин Хин Шен и Мец Шен Карабаха, находящихся на территории коридора, Радио Азатутюн сообщили, что хотя у них относительно спокойно, но люди находятся в состоянии неопределенности. Как отметил глава общины Мец Шен Давид Давидян, они тоже слышат сообщения о возможных событиях, связанных с Лачинским коридором.

«У нас есть проблема с безопасностью, люди боятся, мы тоже слышим, что коридор может быть закрыт или они могут взять его под контроль, это создает неопределенность, люди не знают, что делать», - сказал Давидян.

В последние дни Азербайджан регулярно обвиняет и Армению, и Нагорный Карабах в обстрелах азербайджанских позиций. Ереван и Степанакерт называют азербайджанские сообщения дезинформацией.

Военное ведомство Азербайджана, в частности, заявило, что со вчерашнего дня по сегодняшнее утро подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в Шушинском, Мартунском и Аскеранском районах. Подобные обвинения звучали и во все предыдущие дни.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян считает, что Азербайджан с помощью ложной информации готовит почву для определенных провокаций. «Мы ни с какой стороны не стреляем, они просто распространяют лживые новости, в первую очередь нас пытаются запугать, пытаются шантажировать разные страны, ту же Россию. Они могут готовить почву для оправдания своих тех или иных террористических шагов», - сказал он.

Минобороны Армении сегодня также сообщило, что вчера вечером азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части границы. Согласно сообщению, с армянской стороны потерь нет. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в обстреле азербайджанских позиций.