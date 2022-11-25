Азербайджан пытается создать основания для установления контроля над Лачинским коридором - Марукян

Азербайджан пытается создать основания для установления контроля над Лачинским коридором, заявил сегодня в беседе с Радио Азатутюн посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, комментируя очередные обвинения Баку в адрес Еревана.

Министерство иностранных дел Азербайджана вчера сообщило, что с августа на границе между Азербайджаном и Арменией в Кельбаджарском и Лачинском районах были обнаружены мины, произведенные в Армении в 2021 году, утверждая, что эти мины свидетельствуют о том, что Армения «использовала Лачинский коридор для незаконных военных действий».

«Для чего это делается? Это делается для одного - попытаться установить контроль над Лачинским коридором, и сейчас они готовят этот так называемый «соус». Сейчас мы ответили и информируем всех наших международных партнеров о том, что эти мины были извлечены из указанных мест, то есть, с оккупированных территорий Республики Армения», - сказал Марукян.

С такими же обвинениями в адрес Еревана выступил и заместитель главы Службы государственной безопасности Азербайджана Джейхун Шадлинский. Он заявил, что у Баку имеются факты «перевозки оружия на территорию дислокации российских миротворцев», а также «создания условий для военных провокаций». Азербайджанская сторона вчера также доставила на «заминированные территории» командующего российской миротворческой миссией, дислоцированной в Нагорном Карабахе, и аккредитованных иностранных военных атташе.

«Если они установили контроль над этим районом в августе, почему мины были обнаружены только в ноябре? Реальность следующая: Азербайджан извлек противопехотные мины, установленные Республикой Армения, с суверенной территории Республики Армения, с примерно 140 км оккупированной территории Армении - Джермук, Сотк, Хознавар, и переместил их на указанную высоту, которая на их языке называется Сарибаба, и там они хотят показать, мол, "смотрите, Лачинский коридор использовался для перевозки боеприпасов"», - подчеркнул посол Армении по особым поручениям.

Лачинский коридор – единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, не находится полностью под контролем российских миротворцев, об этом в ходе состоявшегося на днях в Ереване саммита ОДКБ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В пункте 6 заявления от 9 ноября 2020 года говорится: «Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». До сих пор Лачинский коридор не находится полностью под контролем российских миротворческих сил, и азербайджанская армия удерживает несколько позиций в Лачинском коридоре», - заявил премьер.

Баку также обвиняет Ереван в милитаризации. Посол Армении по особым поручениям, касаясь сегодня этих заявлений, сказал, что армянская сторона не раз заявляла, что увеличение расходов на оборону не направлено против какой-либо страны. Эдмон Марукян назвал абсурдным утверждение азербайджанской стороны о том, что «милитаризация» Армении препятствует нормализации отношений между Баку и Ереваном. «Это всего лишь спекуляции, не имеющие под собой никаких оснований», - сказал он.

По словам Марукяна, Армения не отклонилась от процесса мирного договора ни на миллиметр.