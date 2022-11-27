Карабах является субъектом, который должен участвовать в принятии решений о своем будущем – Рубен Варданян

В сентябре российский миллиардер армянского происхождения отказался от российского гражданства, а уже в начале ноября согласился на должность главы карабахского правительства.

Говоря о вызовах, стоящих перед Нагорным Карабахом, Варданян в интервью, в частности, отметил вопрос статуса.

«Это вопрос не только юридический, но и позиционирования Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] в международном пространстве: и в юридическом, и в неюридическом поле, что Арцах является субъектом, который должен участвовать в принятии решений о своем будущем. И здесь требуется огромное количество работы», - заявил Варданян.

Госминистр Нагорного Карабаха также отметил вопросы безопасности и развития.

«Второе направление — это безопасность. Мы должны сделать все, чтобы безопасность, жизни людей в Арцахе ничего не угрожало бы, и она должна быть обеспечена как деятельностью самих людей, живущих в Арцахе, так и международными нашими партнерами, посредниками, которые должны обеспечить мирную возможность…

И третье — социальное, экономическое, культурное развитие Арцаха. Там проживает около 120 тысяч людей, из них около 30 тысяч детей, которым нужно нормальное образование, нормальное здравоохранение, нормальная медицина, нормальная культурная жизнь, нормальные возможности технологической работы с миром. Поэтому у нас вот таких три больших блока — ключевых приоритета, которые у нас стоят на повестке в первую очередь», - заявил он.

Варданян также высказался за необходимость решения вопроса с продлением мандата российских миротворцев, с увеличением их количества и с более четким определением их статуса.

«Сейчас нужно жить и долгосрочными планами, и среднесрочными, и краткосрочными. Краткосрочные планы должны быть конкретны, люди должны чувствовать, что каждый день что-то меняется. Есть среднесрочные планы, и они связаны с тем, что действительно надо решить вопрос с продлением мандата российских миротворцев, с увеличением их количества и с более четким определением их статуса. И я бы считал в конечном итоге получение международного мандата от ООН, в этом смысле наиболее правильным решением.

2,5 года осталось до возможного истечения мандата миротворцев, поэтому, конечно, задача стоит решить этот вопрос как можно быстрее, с тем чтобы была четкая определенность по этому вопросу. Надо делать все, чтобы мандат был продлен на длительный срок», - в частности, подчеркнул госминистр Нагорного Карабаха.

Азербайджан не признает армянские власти Карабаха. Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку готовы обсуждать тему прав и безопасности с проживающими в Карабахе армянами, но не с бизнесменом Рубеном Варданяном, которого, как подчеркнул он, прислали и Москвы «с очень четкой повесткой».