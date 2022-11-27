Париж по-прежнему привержен поддержке армяно-азербайджанских переговоров

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Франции, отвечая на вопрос о том, собирается ли Париж предлагать варианты организации встречи лидеров Армении и Азербайджана с участием президента Эммануэля Макрона.

Ранее на этой неделе президент Азербайджана заявил об отмене запланированной на 7 декабря в Брюсселе встречи с премьер-министром Армении, поскольку, как отметил он, Никол Пашинян выразил пожелание, чтобы в ней принял участие и президент Франции. Ильхам Алиев утверждает, что Франция не может быть посредником, поскольку она предвзята.

Тем не менее, официальный Ереван выразил готовность участвовать во встрече 7 декабря.