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Париж по-прежнему привержен поддержке армяно-азербайджанских переговоров

Здание МИД Франции в Париже (архив)

Франция по-прежнему полностью привержена поддержке продолжающихся переговоров между Арменией и Азербайджаном после встреч в Брюсселе, Праге и Вашингтоне.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Франции, отвечая на вопрос о том, собирается ли Париж предлагать варианты организации встречи лидеров Армении и Азербайджана с участием президента Эммануэля Макрона.

Ранее на этой неделе президент Азербайджана заявил об отмене запланированной на 7 декабря в Брюсселе встречи с премьер-министром Армении, поскольку, как отметил он, Никол Пашинян выразил пожелание, чтобы в ней принял участие и президент Франции. Ильхам Алиев утверждает, что Франция не может быть посредником, поскольку она предвзята.

Тем не менее, официальный Ереван выразил готовность участвовать во встрече 7 декабря.

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