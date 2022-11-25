В течение 10 лет цена поставляемого из России в Армению газа на границе останется неизменной

Если в течение 10 лет цена на поставляемый из России в Армению газ на границе останется неизменной, это еще не означает, что голубое топливо для рядовых потребителей не подорожает. В Министерстве территориального управления пояснили, что при определении тарифов учитывается не только цена поставляемого топлива на границе, но и ряд других факторов, например, внутренние расходы, прибыль российской компании «Газпром Армения» и прочее.

Цена на газ для жителей Армении в последний раз повысилась в апреле этого года примерно на 5 драмов, теперь обычные потребители платят 143,7 драма за один кубометр.

«Газпром Армения» имеет инвестиционный план на ближайшие четыре года и планирует инвестировать около 60 млрд драмов (свыше 150 тыс. долларов) в экономику, в систему газоснабжения. Это, безусловно, может повлиять на тариф на газ. Либо могут увеличиться текущие расходы, предположим, они повысят зарплаты и т.д.», - в беседе с Радио Азатутюн сказал экономист Сурен Парсян.

Вчера правительство Армении заявило, что с Россией достигнута договоренность о том, чтобы в течение 10 лет оставить цену на газ на границе неизменной. Вместо этого в этот период Армения выплатит компании «Газпром Армения» около 350 млн долларов в счет невыполненных ранее обязательств перед российской компанией.

Дело в том, что российские инвестиции на строительство пятого энергоблока Разданской ТЭС, принадлежащей «Газпром Армении», не были возвращены.

Согласно армяно-российскому «газовому» контракту, заключенному в 2013 году, Армения была обязана обеспечить возврат российских инвестиций, вложенных в строительство и модернизацию этого блока. После долгих переговоров две страны договорились, что Армения будет выплачивать компании около 35 млн долларов ежегодно в течение 10 лет, что, по мнению властей Армении, позволит удерживать цену на голубое топливо на границе на протяжении всего этого периода неизменной.

Сурен Парсян считает такое долгосрочное соглашение крайне важным. Он отметил, что такая предсказуемость крайне необходима для экономики Армении. «Наличие десятилетнего долгосрочного договора на поставку газа для Республики Армения, думаю, имеет важное значение с точки зрения прогнозируемости, а также расчета затрат для бизнеса», - сказал он.

О том, что стороны согласились на этот вариант, было известно еще в прошлом году. Тогда в ответ на запрос Радио Азатутюн в правительстве заверили, что, если в течение 10 лет российская сторона все-таки решит поднять цену на газ, соглашение перестанет действовать.

В июле этого года правительства двух стран подписали в Москве протокол по этому соглашению. Вчера правительство направило его в офис президента республики на утверждение.

«В 2013 году был подписан договор на поставку газа между Россией и Арменией. Согласно этому договору, армянская сторона взяла на себя обязательство обеспечить рентабельность 5-го энергоблока Разданской ТЭС. Армянская сторона не смогла обеспечить такую рентабельность, потому что не смогла экспортировать произведенную этим энергоблоком электроэнергию в Иран», - сказал Сурен Парсян.

Помимо газа, в этом году для жителей Армении подорожали также электроэнергия и вода. Летом в правительстве не исключили снижения тарифов на газ и электроэнергию в период укрепления драма. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) также заявила, что вопрос о пересмотре тарифов может быть рассмотрен.

Но снижения тарифов до сих пор не произошло, более того, скорее всего, с января следующего года вода снова подорожает. В этом случае правительство пообещало субсидировать разницу.