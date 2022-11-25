Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Арам Вардеванян объявил о сложении депутатского мандата.

На своей странице в Facebook Вардеванян написал, что заявление о сложении депутатского мандата подаст сегодня и этот вопрос он «откровенно и искреннее» обсудил со своими коллегами.

«Это мое личное решение, уважая, конечно, шаги и действия моих коллег. Я буду поддерживать своих коллег-депутатов в меру своих возможностей», - написал Вардеванян, сообщив, что теперь возвращается в адвокатское сообщество: «есть много дел».

После более чем полугодового бойкота и уличной борьбы фракция «Айастан» на прошлой неделе приняла участие в заседании парламента. На заседании не присутствовало крыло входящей в блок «Айастан» партии «Возрождающаяся Армения». Глава партии Ваге Акопян заявил, что решения о возвращении пока нет. Неспокойно и внутри самой «Возрождающейся Армении». Депутаты Анна Григорян и Артур Саргсян вышли из партии и вернулись в парламент вместе с другими депутатами фракции «Айастан». Во фракции из 29 депутатов «Возрождающуюся Армению» в настоящее время представляют четверо: Ваге Акопян, Рипсиме Стамбулян, Елена Киракосян и Земфира Мирзоева.

В прошедшем заседании не участвовал также Ишхан Сагателян из партии «Дашнакцутюн». Согласно СМИ, лидер движения «Сопротивление», требующего отставки премьер-министра, также сомневается в вопросе возвращения в парламент и намерен сложить мандат. Глава фракции «Айастан» Сейран Оганян заверил, что на данный момент никаких дискуссий о сложении мандатов отдельными депутатами нет.