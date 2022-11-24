Сегодня стартовал «Телемарафон-2022» Всеармянского фонда «Айастан»

Согласно сообщению пресс-службы Фонда, старт дан в Армении, затем телемарафон продолжится в Лос-Анжелесе по местному времени с 14:00 до 20:00.



В этом году, по примеру прошлого года, «Телемарафон-2022» проходит в формате показа отчетного фильма длительностью 3 часа, в ходе которого команда Фонда представит реализованные в 2021-2022 гг. и текущие программы.

Телемарафон будет транслироваться также посредством спутниковой связи в Европе и США, а также будет показан на сайте Общественной телекомпании Армении www.1tv.am, а после 24 ноября фильм будет размещен на сайте Фонда и на странице Фонда в Facebook.

«Благодаря программам Фонда военнослужащие, получившие ранения в ходе 44-дневной войны, находят себя и возвращаются к нормальной жизни. В Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] сотни арцахцев уже переселились в новые квартиры, продолжается строительство сотен квартир и домов. Были построены большие дороги, водопроводы, капитально отремонтированы школы, детские сады и т.д.

Благодаря проектам развития, реализуемым во многих приграничных общинах Сюника, Ширака, Армавира и Тавуша, наши соотечественники в этих населенных пунктах обустраивают родную землю, город Гюмри освобождается от временных домиков», - говорится в сообщении.