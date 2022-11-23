Гражданское общество призывает власти прекратить членство Армении в ОДКБ

Гражданское общество призывает власти Армении прекратить членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Параллельно с проходящим в Ереване саммитом военного блока сегодня на столичной площади Свободы прошла акция протеста. Представители гражданского общества заявляют, что структура, в которую входит Армения, бездействует и не предприняла никаких практических шагов для обеспечения безопасности государства-члена, более того, назвала азербайджанское вторжение пограничным конфликтом.

Координатор программ «Объединения информированных граждан» Даниел Иоаннисян считает, что Армения должна была выйти из блока еще тогда, когда обращение Еревана осталось без ответа.

«Мы получили не безопасность, мы получили политическую поддержку Азербайджана, мы получили то, что, по сути, по крайней мере де-факто, Россия и Беларусь политически поддержали Азербайджан. Другие страны-члены ОДКБ особо ничего не сделали», - отметил Иоаннисян.

Участники организованной акции протеста против ОДКБ считают недопустимым то, что Ереван сегодня принимает руководителей государств-членов структуры, в том числе президента России Владимира Путина.

«Путин, Лукашенко и другие не должны были ступить на территорию этой страны, по меньшей мере, они заслуживают тюремного заключения и только тюремного заключения. Я видел здесь надписи Буча, Ирпень, то, что там сделали российские войска, я добавлю к этому то, что сделал Азербайджан при поддержке России в Гадруте, Шуши», - заявил Даниел Иоаннисян.

Политолог Рубен Меграбян напомнил участникам акции протеста слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что у Азербайджана больше друзей в ОДКБ, чем у Армении. Так думают и представители гражданского общества.

«Алиев неправ, ошибка в следующем: у Армении вообще нет и не может быть друзей в ОДКБ», - подчеркнул Меграбян.

Митинг завершился текстом заявления, в котором представители гражданского общества требуют от властей выхода Армении из ОДКБ.

Среди участников акции протеста были также граждане Украины, которые с украинскими флагами и плакатами с названиями украинских городов, пострадавших от действий российских военных, протестовали против развязанной Россией войной против Украины.