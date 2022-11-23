В Карабахе 9 министров отправлены в отставку

Сегодняшними указами президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна 9 министров освобождены от должностей.

Согласно сообщению пресс-службы президента Нагорного Карабаха:

Микаел Айриян освобожден от должности министра здравоохранения. Обязанности министра здравоохранения временно возложены на заместителя министра Артура Оганджаняна.

Норайр Мусаелян освобожден от должности министра сельского хозяйства. Обязанности министра сельского хозяйства временно возложены на первого заместителя министра Тиграна Арустамяна.

Анаит Акопян освобождена от должности министра образования, науки, культуры и спорта. Обязанности министра образования, науки, культуры и спорта временно возложены на заместителя министра Асмик Минасян.

Армине Петросян освобождена от должности министра социального развития и миграции. Обязанности министра социального развития и миграции временно возложены на первого заместителя министра Ваграма Аракеляна.

Айк Ханумян освобожден от должности министра территориального управления и инфраструктур. Обязанности министра территориального управления и инфраструктур временно возложены на первого заместителя министра Вардана Бегларяна.

Жирайр Мирзоян освобожден от должности министра юстиции и назначен временно исполняющим обязанности министра юстиции.

Давид Бабаян освобожден от должности министра иностранных дел и назначен временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Арам Саргсян освобожден от должности министра градостроительства и назначен временно исполняющим обязанности министра градостроительства.

Ваграм Багдасарян освобожден от должности министра финансов и экономики и назначен временно исполняющим обязанности министра финансов и экономики.

Другие подробности пока не сообщаются.

В правительстве Нагорного Карабаха 11 министерств, кроме вышеупомянутых есть также Министерство обороны и Министерство внутренних дел.