В Карабахе 9 министров отправлены в отставку

Сегодняшними указами президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна 9 министров освобождены от должностей.
Согласно сообщению пресс-службы президента Нагорного Карабаха:
- Микаел Айриян освобожден от должности министра здравоохранения. Обязанности министра здравоохранения временно возложены на заместителя министра Артура Оганджаняна.
- Норайр Мусаелян освобожден от должности министра сельского хозяйства. Обязанности министра сельского хозяйства временно возложены на первого заместителя министра Тиграна Арустамяна.
- Анаит Акопян освобождена от должности министра образования, науки, культуры и спорта. Обязанности министра образования, науки, культуры и спорта временно возложены на заместителя министра Асмик Минасян.
- Армине Петросян освобождена от должности министра социального развития и миграции. Обязанности министра социального развития и миграции временно возложены на первого заместителя министра Ваграма Аракеляна.
- Айк Ханумян освобожден от должности министра территориального управления и инфраструктур. Обязанности министра территориального управления и инфраструктур временно возложены на первого заместителя министра Вардана Бегларяна.
- Жирайр Мирзоян освобожден от должности министра юстиции и назначен временно исполняющим обязанности министра юстиции.
- Давид Бабаян освобожден от должности министра иностранных дел и назначен временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.
- Арам Саргсян освобожден от должности министра градостроительства и назначен временно исполняющим обязанности министра градостроительства.
- Ваграм Багдасарян освобожден от должности министра финансов и экономики и назначен временно исполняющим обязанности министра финансов и экономики.
Другие подробности пока не сообщаются.
В правительстве Нагорного Карабаха 11 министерств, кроме вышеупомянутых есть также Министерство обороны и Министерство внутренних дел.
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