Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

В Карабахе 9 министров отправлены в отставку

Здание правительства Нагорного Карабаха в Степанакерте

Сегодняшними указами президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна 9 министров освобождены от должностей.

Согласно сообщению пресс-службы президента Нагорного Карабаха:

  • Микаел Айриян освобожден от должности министра здравоохранения. Обязанности министра здравоохранения временно возложены на заместителя министра Артура Оганджаняна.
  • Норайр Мусаелян освобожден от должности министра сельского хозяйства. Обязанности министра сельского хозяйства временно возложены на первого заместителя министра Тиграна Арустамяна.
  • Анаит Акопян освобождена от должности министра образования, науки, культуры и спорта. Обязанности министра образования, науки, культуры и спорта временно возложены на заместителя министра Асмик Минасян.
  • Армине Петросян освобождена от должности министра социального развития и миграции. Обязанности министра социального развития и миграции временно возложены на первого заместителя министра Ваграма Аракеляна.
  • Айк Ханумян освобожден от должности министра территориального управления и инфраструктур. Обязанности министра территориального управления и инфраструктур временно возложены на первого заместителя министра Вардана Бегларяна.
  • Жирайр Мирзоян освобожден от должности министра юстиции и назначен временно исполняющим обязанности министра юстиции.
  • Давид Бабаян освобожден от должности министра иностранных дел и назначен временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.
  • Арам Саргсян освобожден от должности министра градостроительства и назначен временно исполняющим обязанности министра градостроительства.
  • Ваграм Багдасарян освобожден от должности министра финансов и экономики и назначен временно исполняющим обязанности министра финансов и экономики.

Другие подробности пока не сообщаются.

В правительстве Нагорного Карабаха 11 министерств, кроме вышеупомянутых есть также Министерство обороны и Министерство внутренних дел.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG