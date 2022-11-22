Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах на границе

Как сообщили в Министерстве обороны Армении, подразделения Вооруженных сил Азербайджана 21 ноября в 22:45 открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

«С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 09:00 22 ноября ситуация на передовой относительно стабильна», - отметили в армянском оборонном ведомстве.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что «21 ноября с 22:10 до 23:25 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Гюнешли Басаркечарского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Коханаби Товузского района».

В Баку также заявили об обстрелах со стороны «незаконных армянских вооруженных формирований» на территории Нагорного Карабаха.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», - заявили в Минобороны Азербайджана, передают местные СМИ.