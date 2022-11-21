Конфликт между Арменией и Азербайджаном не относится к компетенции ОДКБ - Косачев

«Конфликт между Арменией и Азербайджаном, с моей точки зрения, не относится к компетенции организации. Каждая из стран-членов ОДКБ определяет свое отношение к нему самостоятельно», - накануне заседания ОДКБ в Ереване в беседе с газетой «Аргументы и факты» заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, отвечая на вопрос о том, могут ли эта организация и Россия как ее самый мощный участник оказать Армении более энергичную поддержку в конфликте с Азербайджаном, прежде всего, военную.

«Что касается России, известно, что мы самым искренним образом содействуем урегулированию. Причем наши усилия в равной степени востребованы и той, и другой стороной. По-другому и быть не может, ситуация может развиваться только в таком ключе. Занять в этом конфликте позицию поддержки только одной стороны означало бы его усугубить. Нужно занимать позицию мирного урегулирования и содействовать тому, чтобы условия этого урегулирования были приемлемыми для всех сторон», - сказал Косачев.

По словам российского политика, Турция, например, совершает ошибку, поддерживая позицию одной стороны в армяно-азербайджанском конфликте.

На заседании ОДКБ, которое состоится через два дня, должна быть обсуждена судьба обращения, поступившего от Еревана уже более двух месяцев назад, по вопросу оказания совместной помощи Армении. В Ереван прибудут главы всех стран-членов организации.

После сентябрьских кровопролитных боев на армяно-азербайджанской границе официальный Ереван обратился за военной помощью как к России, так и к возглавляемому Москвой блоку. Помощи до сих пор нет, ОДКБ лишь направила в Армению миссию для оценки ситуации. Ереван также ожидает адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян назвал заявление российского чиновника о компетенции ОДКБ несерьезным. «Высказанное мнение свидетельствует о том, что он как минимум не читал устав ОДКБ», - добавил Хачатрян.

«Мы ожидаем, что ОДКБ даст политическую оценку, то есть, потребует вывода азербайджанских войск с оккупированных суверенных территорий Армении, и дальнейшие шаги ОДКБ будут исходить из этой политической оценки, в какой мере организация будет следовать своим решениям», - сказал Хачатрян.

Секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян сказал, что не ожидает от заседания никаких сюрпризов, учитывая теплые отношения между странами-членами ОДКБ и Азербайджаном.

«Адресной оценки не будет, считаю также неслучайным до этого озвученное Беларусью заявление о том, что «не нужно ожидать от нас подобного», по сути, президент Беларуси заявил то, что для многих государств-членов ОДКБ приемлемо. Я считаю, что мы должны на данном этапе попытаться урегулировать ситуацию с Россией, то есть, то, что мы можем через посредническую роль, то, что мы можем по линии военной поддержки или поставок, так решить проблему гораздо легче, чем решить ту же проблему в рамках ОДКБ, хотя уставом ОДКБ определены подобные обязательства», - отметил Абраамян.

На вопрос, будет ли вопрос о выходе из блока включен в повестку дня власти, если не будет конкретной оценки, Виген Хачатрян ответил так: «Времени осталось не так много, дождемся ответа, подумаем, что делать».

На вопрос Радио Азатутюн о том, последуют ли какие-то шаги после этого заседания, провластный депутат ответил: «Я думаю, что какие-то шаги должны обязательно последовать».

Президент России впервые посетит Армению после 44-дневной войны. Кремль сообщил об отдельной встрече Пашинян-Путин.

В этот период в Ереване на самом высоком уровне не скрывали своего недовольства фактическим бездействием военного блока. Ннекоторые инициативы в социальных сетях параллельно с заседанием ОДКБ анонсируют акции протеста с призывами «Нет ОДКБ!», «Выйти из ОДКБ!»