Грузоперевозчики сигнализируют, что наличие альтернативного сообщения с Россией является крайне важным

Сотни армянских грузовиков, возможно, не стояли бы сегодня в очередях и пробках в Ларсе, а экспортеры не несли бы убытков, если бы альтернативная дорога в Россию уже действовала, убеждены грузоперевозчики и экспортеры, уже несколько месяцев ожидающие выполнения обещания правительства.

Обещание наладить паромные грузоперевозки из Армении в Россию через грузинский порт Поти правительство дало весной и даже указало срок: программа будет запущена в июне, и правительство субсидирует расходы.

«Сейчас мы проводим заключительные работы, вскоре будет опубликовано расписание. Мы думаем, что это вопрос нескольких дней», - в августе сказал министр экономики Ваан Керобян.

Армянских грузов в Черном море пока нет, а министр экономики отзывается о проекте уже с меньшим воодушевлением. «Да, мы с самого начала знали, что этот проект рискованный, и именно поэтому долгое время никто не брался решать эту задачу. Теперь мы начали», - сказал он.

Многочисленные грузовики с армянскими товарами в данный момент находятся в Грузии на КПП «Верхний Ларс». Власти Армении объясняют, что причиной скоплений транспорта на этот раз является жесткий контроль российской стороны на границе после взрыва Крымского моста. Взорвавшийся в Крыму грузовик также проехал через КПП «Верхний Ларс».

Дорога через КПП «Верхний Ларс» - единственная сухопутная дорога, соединяющая Армению с ее главным торговым партнером - Россией. Сообщения о длинных очередях на этой узкой дороге поступают периодически. Летом, например, разлилась река Терек, и дорога закрылась. А весной и зимой сообщению часто мешает погода.

Почему, в конце концов, нет альтернативы Ларсу, внятных объяснений нет. Основной причиной задержки реализации этого проекта на пять месяцев правительство считает санкции против России. Об этом говорил и премьер-министр.

«Мы ждем каждый день и хотим сделать это каждый день, мы вообще планировали, что проект должен быть запущен с середины июня, но и там проблемы связаны с общей ситуацией, санкционными действиями», - сказал Никол Пашинян.

Грузинский порт Поти эксплуатирует голландская компания APM Terminals. Власти Армении говорят, что эта компания соблюдает западные санкции против России, и пока не удается получить необходимые разрешения на осуществление грузоперевозок в Россию, ведутся переговоры. Пресс-секретарь APM Terminals подтвердил в беседе с Радио Азатутюн, что они строго соблюдают санкции, но не раскрыл подробностей переговоров с правительством Армении. Мы также отправили письменный запрос в APM Terminals, чтобы выяснить, какие существуют препятствия.

В то время как решение этого вопроса находится в подвешенном состоянии, грузоперевозчики считают наличие альтернативного сообщения с Россией крайне важным. Вреж Григорян, владелец компании, осуществляющей международные перевозки по различным направлениям, говорит, что сейчас 20 работающих с ними машин застряли в очередях. Хозяйствующие субъекты несут серьезные убытки, особенно при перевозке скоропортящихся товаров.

«Мы не можем перевозить скоропортящиеся товары, грузовики стоят в очередях, новые перевозки невозможны, из-за этого цены на перевозки выросли», - сказал Григорян.

Григорян подчеркнул, что для решения проблемы власти должны использовать все ресурсы. «Такие форс-мажоры тоже будут, это нужно учитывать, нужно сделать все возможное, чтобы таких ситуаций не было, иначе страдают и бизнес, и рядовой потребитель», - сказал он.

Между тем министр экономики Ваан Керобян, несколько месяцев назад пообещавший паромные грузоперевозки, уже не исключил, что проект может и не заработать. «Если не получится, мы признаем нашу неудачу, проблем много, и вы их знаете лучше меня, давайте подождем, пока паром заработает», - сказал министр.

Несколько месяцев назад Керобян заявил, что если они не смогут в конце концов прийти к соглашению, то используют другой крупный грузинский порт - Батуми. Однако Батуми находится дальше и менее благоустроен, и, как и с Поти, в этом случае также нет определенности.