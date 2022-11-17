Замглавы МИД пояснил, что значит «рамочный договор»

«Рамочный договор - это набор принципов, на которых должны строиться отношения между двумя странами», - в беседе с журналистами пояснил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, касаясь заявления премьер-министра.

Никол Пашинян вчера в парламенте заявил, что Армения предложила Азербайджану подписать рамочный договор, поскольку в случае детализированного мирного договора могут возникнуть трудности.

На каких принципах официальный Ереван предлагает заключить рамочный договор с Баку, премьер не уточнил. Замглавы МИД Паруйр Ованнисян сегодня лишь отметил, что эти принципы включают в себя также признание территориальной целостности двух стран.

«Ведутся переговоры об основных принципах, вокруг которых должны строиться отношения между двумя соседними странами, что, конечно же, включает признание территориальной целостности в том формате, в котором две страны признали свою независимость и территориальную целостность, на основе Алма-Атинского протокола и декларации», - сказал Ованнисян.

Согласно рамочному договору, предложенному Арменией Азербайджану, требует ли Ереван от Баку вывода своих войск с суверенной территории Армении?

Секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян сказал, что рамочный договор зафиксирует те красные линии, на основании которых они должны двигаться вперед. А красная линия Армении – это суверенная территория в 29 800 квадратных километров.

«Вы отметили, что там должен быть пункт о выводе азербайджанских войск. По сути, мы фиксируем, что суверенная территория является красной линией, это само по себе уже означает, что азербайджанские войска, находящиеся в настоящее время на суверенной территории Республики Армения, должны отойти на исходные позиции, вплоть до состояния на 11 мая прошлого года. Мы выступили с таким предложением, но это вовсе не означает, что мы пойдем по этому пути. Мы знаем, что азербайджанская сторона периодически своей деструктивной политикой срывает ряд процессов», - сказал провластный депутат.

Депутату оппозиционной фракции «Айастан» Гегаму Манукяну непонятно, что в рамочном договоре предложено Арменией. Пашинян, по его словам, должен представить детали этого документа.

«Что он имеет в виду? Вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, или он говорит, что мы оставим это на потом? Подпишем договор, враг останется на озере Сев лич, в Сотке, Неркин Ханде, и мы назовем это эпохой мира. Как он два года обманывает общество эпохой мира, а враг сидит прямо у нас под носом на суверенной территории Республики Армения, я уже не говорю об Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]», - сказал Манукян.