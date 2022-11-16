Матч Косово - Армения завершился вничью - 2:2

Национальная сборная Армении по футболу в столице Косово Приштине провела товарищеский матч со сборной этой страны. Игра закончилась вничью – со счетом 2:2.

На 24-й минуте первого тайма гол забил Жирайр Шагоян. Во втором тайме на 67-й минуте косовары реализовали пенальти, Лирим Кастрати сравнял счет.

На 82-й минуте Камо Ованнисян сделал счет 2:1 в пользу армянских футболистов. Победа была близка, но на 93-й минуте Донат Рудхани забил гол, и игра закончилась со счетом 2:2.

19 ноября сборная Армении проведет матч со сборной Албании в Тиране.

После ухода Хоакина Капароса обязанности главного тренера сборной Армении сейчас временно исполняет бывший голкипер сборной Роман Березовский.