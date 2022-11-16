Резолюция Сената показывает разногласия Франции с другими акторами ЕС - Бадалян

Резолюция Сената Франции показывает разногласия Франции с другими акторами Евросоюза в вопросе эмбарго на импорт газа, считает аналитик Акоп Бадалян. Что касается французского правительства, то Бадалян не исключает, что исполнительная власть Франции на некоторые пункты резолюции отреагирует даже положительно. Резолюция не имеет обязательной юридической силы для правительства.

Резолюцию с требованием ввести санкции против Азербайджана Сенат Франции принял накануне, вызвав негодование Баку. Реакции официального Еревана до сих пор не последовало.

Резолюция требует вывода азербайджанских войск из Армении и Лачинского коридора на исходные позиции, освобождения армянских военнопленных. Французские законодатели призывают правительство не оставлять безнаказанной азербайджанскую вооруженную агрессию в отношении территории Армении, конфисковав имущество азербайджанских лидеров и введя эмбарго на импорт азербайджанской нефти и газа.



«Мы видим здесь принципиальные разногласия в контексте представлений Франции и других основных акторов Евросоюза, когда там подписывается меморандум с Баку, а этой резолюцией Франция фактически выступает против этой политики и даже рассматривает возможность фактической отмены этого меморандума, потому что санкции будут означать фактическую отмену этого меморандума с Баку», - отметил Бадалян.

По утверждению Баку, резолюция Сената Франции «не служит миру в регионе». МИД Азербайджана особо подчеркнул, что Карабах «является неотъемлемой частью Азербайджана как его международно признанная территория», а права и безопасность живущего там армянского населения – это «внутреннее дело Азербайджана».

С отдельным осуждением выступила также посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, назвав точку зрения французов предвзятой и далекой от реальности.

В парламенте Армении рано утром приветствовали принятие резолюции, причем предложение прозвучало от секретаря оппозиционной фракции «Айастан» Арцвика Минасяна, а спикер НС от правящей фракции Ален Симонян сказал, что они присоединяются.



Минасян отметил, что они приветствуют данные Сенатом оценки и благодарят за осуждение развязанной Азербайджаном агрессии и призыв к немедленному выводу азербайджанских оккупационных вооруженных сил с территории Нагорного Карабаха и Республики Армения.

До сих пор нет реакции от МИД Армении, единственным официальным лицом Армении, прокомментировавшим решение французских законодателей, стал спикер парламента Ален Симонян. Он в своем микроблоге в Twitter поблагодарил дружественную Францию за отстаивание справедливости.



Резолюцию сразу же после ее принятия приветствовал МИД Нагорного Карабаха, посчитав это важным шагом против экспансионистской и воинственной политики Азербайджана.