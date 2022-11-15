Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США

Согласно пресс-службе премьер-министра Армении, собеседники обменялись мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в частности, о состоявшейся 7 ноября в Вашингтоне встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана и последовавшей за ней трехсторонней встрече.

«Госсекретарь Блинкен выразил готовность США и впредь оказывать поддержку нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

Премьер-министр Пашинян высоко оценил усилия США и личное участие госсекретаря Блинкена.

Собеседники договорились продолжить обсуждение шагов по повышению уровня безопасности и стабильности в регионе, в том числе урегулированию гуманитарных вопросов», - говорится в официальном сообщении.