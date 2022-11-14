С 9 ноября 2020 года Азербайджан предпринял 54 попытки убийства карабахских армян - Пашинян

Азербайджан называет армян Нагорного Карабаха «своими гражданами» и в то же время стреляет в них, пока они занимаются сельскохозяйственными работами. Так премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в субботу.

«После 9 ноября 2020 года Азербайджан предпринял 54 попытки убийства мирных жителей, в результате которых трое мирных жителей погибли, 16 - получили ранения. Является ли это реализацией нарратива Азербайджана о том, что "проблема Нагорного Карабаха решена"?» - написал премьер-министр в Twitter.

45-летний житель села Храморт в субботу вечером был ранен в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами, когда вместе с односельчанином выполнял сельскохозяйственные работы в поле. После предоставления материалов о нарушении режима прекращения огня российским миротворческим силам Минобороны России вчера вечером подтвердило, что ВС Азербайджана стреляли в направлении мирных жителей.

«По данному факту командование миротворческих сил проводит расследование с азербайджанской стороной», - говорится в сообщении.

Сегодня уже Минобороны Армении опровергло и назвало дезинформацией утверждение Баку о том, что армянские подразделения в воскресенье вечером открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на армяно-азербайджанской границе. Военное ведомство Азербайджана также сообщило, что в 4 часа ночи армянская сторона обстреляла азербайджанские позиции в направлении Мартуни в Карабахе. Армия обороны Карабаха опровергла это утверждение.

Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня в парламенте отказался говорить о ситуации на границе.

Удивляться нечему, провокации были постоянно, они будут происходить и в дальнейшем, прокомментировал обстрелы в последние дни провластный депутат, член парламентской комиссии по обороне Армен Хачатрян.

«Провокации со стороны азербайджанских вооруженных сил продолжаются, и тут нечему удивляться. Насколько мы помним нашу историю, эти провокации происходили постоянно, и я думаю, что и в дальнейшем они будут, мы должны быть ко всему этому готовы», - подчеркнул Хачатрян.

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян также написал в Twitter, что ежедневные нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении документируются наблюдателями ЕС.