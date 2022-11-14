«Это ли имплементация нарратива Азербайджана?»: Пашинян отреагировал на обстрел мирных жителей в Карабахе

Об этом у себя в микроблоге Twitter сегодня написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Так Пашинян отреагировал на последний случай близ села Храморт в Нагорном Карабахе, когда в субботу вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении двоих жителей села, занимающихся сельскохозяйственными работами.

«Азербайджан называет армян Нагорного Карабаха «своими гражданами» и в то же время стреляет в них, пока они занимаются сельскохозяйственными работами. С 09.11.2020 года трое мирных жителя были убиты и 16 ранены при 54 случаях покушений на убийство. Является ли это имплементацией нарратива Азербайджана о том, что «проблема Нагорного Карабаха решена»?" – задался вопросом Пашинян.

За последние 10 дней зафиксировано два случая стрельбы ВС Азербайджана по жителям Нагорного Карабаха, занимающимся сельскохозяйственными работами. Оба инцидента произошли в районе села Храморт. Как сообщили власти Карабаха, в результате инцидентов были повреждены тракторы, один мирный житель получил травмы.

Министерство обороны России подтвердило факт нарушения режима прекращения огня после обоих инцидентов.

В Баку опровергают факт обстрела мирных жителей в Карабахе.