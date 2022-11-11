На восточном участке границы минувшей ночью также было неспокойно

Жизнь военнослужащего Паруйра Хачатряна, раненного выстрелом с азербайджанской стороны на восточном участке армяно-азербайджанской границы, вне опасности, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

Вчера состояние военнослужащего оценивалось как крайне тяжелое.

«Военнослужащий был прооперирован в военном госпитале. Операция прошла успешно. На данный момент жизни военнослужащего ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей», - сказал Торосян.

По данным Следственного комитета, военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение в левую половину грудной клетки.

По информации Радио Азатутюн, Паруйр Хачатрян был ранен на боевой позиции, расположенной между селами Кут и Норабак Варденисского района.

По информации главы администрации Норабака Вазгена Асатряна, вчера в селе были слышны звуки выстрелов. В ходе боевых действий 13 сентября азербайджанская сторона не продвинулась в этом направлении, но, по словам главы общины, добавились новые позиции. Все это видели и наблюдатели Евросоюза, приехавшие в село несколько дней назад.

«Да, видели, из села видно. По дороге это около двух километров, по воздуху - чуть больше полутора», - сказал глава общины Норабак.

Глава общины отметил, что показывать европейцам нечего не пришлось, из села видны азербайджанские позиции, которые размещены на территории Армении с мая прошлого года.

С конца октября наблюдатели Евросоюза приступили к патрулированию на тех участках Сюникской, Вайоцдзорской и и Гегаркуникской областей, где в сентябре велись боевые действия. По словам губернатора Гегаркуника, в 12 приграничных населенных пунктах этой области находятся 8 наблюдателей ЕС.

На вопрос, сообщили ли наблюдателям, что в результате обстрела азербайджанской армии был ранен военнослужащий, губернатор ответил: «В последние дни мы с ними не встречались, у нас не было обсуждений, но я уверен, что они обязательно отмечают это у себя, у них также есть человек с нашей стороны, который каждый день участвует с ними в этих работах и информирует их о каждом нарушении».

По словам Карена Саргсяна, наблюдатели подготовят отчет, в который включат все случаи нарушения режима прекращения огня.

На восточном направлении армяно-азербайджанской границы было неспокойно и минувшей ночью. Военное ведомство сообщает, что азербайджанская сторона, помимо стрелкового оружия, применила также минометы.

Официальный Баку утверждает обратное: армянские подразделения открыли огонь со стороны Верин Шоржа в направлении перешедшего под азербайджанский контроль села Базырхана в Кельбаджаре.

«Еще до распространения их сообщения Минобороны уже сообщило, что в ночь с 10-го на 11 ноября подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в восточном направлении приграничной зоны. Что касается их сообщения, то могу сказать, что это очередная дезинформация», - сказал пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

С опровержением выступило и Министерство обороны Нагорного Карабаха, назвав очередной дезинформацией сообщение о том, что якобы подразделения Армии обороны открыли ночью огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на подконтрольных Азербайджану территориях Мартунского района Карабаха.

Официальные Ереван и Баку почти каждый день обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Вчера на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян повторил, что Азербайджан ведет перестрелки между своими позициями, расположенными на оккупированных территориях Армении, чтобы обвинить в этом Армению.

По словам премьер-министра, необоснованные обвинения в нарушении режима прекращения огня, распространение лживых новостей, как показывает опыт, становятся прелюдией к новой агрессии.