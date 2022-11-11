Спустя 10 дней после Сочинских договоренностей Ереван и Баку обмениваются резкими обвинениями

Всего через 10 дней после Сочинских договоренностей о том, чтобы не стрелять и не угрожать, Армения и Азербайджан обмениваются резкими обвинениями.

Вчера Никол Пашинян обвинил Ильхама Алиева в создании оснований для закрытия Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, для блокады и геноцида армян Карабаха, а также в посягательствах на территорию Армении, сравнив шаги азербайджанской стороны с террористической организацией «Аль-Каида».

«Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха», - заявил премьер-министр.

В ответ Ильхам Алиев сегодня категорически отверг выдвинутые обвинения в военной агрессии. По словам президента Азербайджана, Пашинян пытается ввести международное сообщество в заблуждение.

Премьер-министр Армении вчера заявил, что Алиев нарушил достигнутую в ноябре 2020 года при посредничестве президента России договоренность о переносе на неопределенный срок вопроса о статусе Нагорного Карабаха. Сегодня Алиев сослался на заявления, принятые в Праге и Сочи, заявив, что тот же Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана.

«Таким образом, карабахский конфликт остался в истории», - сказал президент Азербайджана.

Глава оппозиционной фракции «Честь имею» в Национальном собрании Айк Мамиджанян считает, что заявление Пашиняна преследовало одну цель: еще раз подкорректировать собственную вину, чтобы в будущем назначить виновных.

«Чтобы сказать: я же говорил, что они совершат геноцид. Твое дело – не говорить, ты не аналитик, твое дело – предотвратить», - подчеркнул Мамиджанян.