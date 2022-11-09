Дискуссия в Вашингтоне велась с учетом результатов Сочинского саммита – Захарова

Дискуссия в Вашингтоне велась с учетом результатов Сочинского саммита. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, комментируя встречу глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне.



«Нигде не видела, чтобы стороны отказались от ссылок на достигнутые договоренности. Напомню, что в совместном заявлении главы государств подчеркнули важность подготовки мирного договора между Баку и Ереваном в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе», - сказала Захарова.



Она также отметила, что «благие намерения» США вызывают вопросы.



«Они много чего обещают, мало что делают, а иногда, к сожалению, под обещаниями скрывается другая повестка. Слишком большой послужной список «добрых дел» Вашингтона. Словам верится с трудом, а дел продемонстрировать они давно не могут», - сказала представитель МИД РФ.

Отметим, что на переговорах, проведенных 7 ноября в столице США по инициативе американской стороны, Мирзоян и Байрамов обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора между Арменией и Азербайджаном и констатировали наличие ряда проблем, которые еще нуждаются в решении. Министры подтвердили обязательства, взятые на себя руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи. Они договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.

Мария Захарова сегодня на брифинге также заявила, что работа комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы имеет критическое значение.

«В соответствии с решением лидеров от 26 ноября 2021 года приступила к работе двусторонняя комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России. Деятельность данного механизма имеет критическое значение с точки зрения стабилизации обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном», - сказала Захарова.



Она отметила, что осуществляется тесная координация с азербайджанскими и армянскими партнерами по вопросу подготовки мирного договора.



«При активном участии нашей страны предпринимаются последовательные шаги по укреплению доверия между народами двух стран в части развития диалога между представителями общественности, экспертных кругов и парламентариями. Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Первая встреча комиссий во главе с вице-премьерами Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева состоялась 24 мая на участке армяно-азербайджанской границы Ерасх-Нахичеван, а вторая – 30 августа в Москве. На встрече в Брюсселе 4 ноября Ереван и Баку договорились ускорить работу по согласованию порядка деятельности комиссий по делимитации границы.

Обращаясь к миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе, Захарова отметила, что миротворцы эффективно выполняют задачи в Карабахе.

«Российский миротворческий контингент эффективно выполняет поставленные перед ним задачи, вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки, обеспечение безопасности в регион. Это ценят наши азербайджанские и армянские друзья», - сказала она.



По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, трехсторонние договоренности лидеров, которые зафиксированы в заявлениях, заложили основу для запуска процесса комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Говоря о критических комментариях в азербайджанской прессе о дислоцированных в Карабахе российских миротворцах, Захарова сказала, что в ходе последней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи была высоко оценена роль российских миротворцев в стабилизации ситуации.

Отметим, что накануне в Шуши президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся срока пребывания российских миротворцев в Карабахе, подчеркнув, что они находятся там временно.