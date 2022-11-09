В день прекращения огня 9 ноября Азербайджан открыл огонь в направлении армянских позиций

Сегодня ночью, в день подписания заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, ВС Азербайджана из оружия различного калибра открыли огонь в направлении армянских позиций. По данным Минобороны, мишенью стали позиции, расположенные на восточном участке армяно-азербайджанской границы. По состоянию на сегодняшнее утро, ситуация на передовой относительно стабильная.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сегодня сообщило, что из Карабаха открыли огонь в направлении азербайджанских позиций. Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла эту информацию.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян назвал заявление Баку провокацией.

«Мы всегда должны быть готовы к провокациям, они, конечно, делают все, это ненависть, они ненавидят нас, что нам делать, это информационный террор», - сказал Бабаян.

Вчера в Шуши по случаю победы в 44-дневной войне лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после сентябрьских боевых действий основные стратегические высоты азербайджано-армянской границы находятся под контролем Баку и они могут наблюдать Капан, Горис, озеро Севан, а также большинство позиции ВС Армении.

Президент Азербайджана также коснулся срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что они находятся там временно. Если армянская сторона станет на кого-то надеяться, столкнется с новой трагедией, заявил Ильхам Алиев.

По словам министра иностранных дел Карабаха, заявления Алиева являются призывами к политике геноцида.

«Сколько лет, в конце концов, нам надо объяснять, что такое Азербайджан, чтобы это стало хотя бы понятно миру, некоторым слоям армянства? То есть, то, что произошло вчера в Шуши, есть не что иное, как призыв к политике геноцида, решимость Азербайджана продолжать такую политику, так сказать, добиваться своих целей и осуществить очередной геноцид армянского народа», - отметил Давид Бабаян.