Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

«Наша позиция никогда не менялась и не изменится» - Агаджанян ответил на заявления Алиева

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян (архив)

Последние деструктивные заявления Ильхама Алиева не следует связывать с переговорами ни в Вашингтоне, ни в Сочи, заявил председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян, отвечая на заявления президента Азербайджана.

«Президент Азербайджана в контексте всего переговорного процесса, в частности, в послевоенный период, не отличался конструктивностью. Я думаю, нет смысла связывать это с вашингтонским процессом, с сочинским процессом или с каким-либо другим процессом», - отметил Агаджанян.

«Зангезурский коридор – это обязательство Армении, которое она взяла на себя», - заявил Ильхам Алиев сегодня в Шуши.

Армения никогда не брала на себя подобного обязательства, речь идет о разблокировании дорог, заявил Агаджанян, подтверждая прежние заявления официального Еревана о том, что коридор является красной линией для Армении. «Наша позиция по этому вопросу никогда не менялась и не изменится», - сказал депутат.

Алиев также провел параллели между Лачинским коридором и так называемым «Зангезурским коридором», сказав: «Два года мы не трогаем машины, идущие из Армении в Карабах и в обратном направлении по Лачинской дороге. Мы привержены своим обязательствам свободного передвижения. Армения также обязалась обеспечить дорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Прошло два года, технико-экономического обоснования нет, нет никаких подвижек, ни железной дороги, ни автомобильной. И как долго нам ждать?»

Агаджанян на это возразил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года упоминается только один коридор, и это Лачинский коридор. «Лачинский коридор никоим образом нельзя сравнивать с тем, что они называют «Зангезурским коридором». Речь идет о разблокировании транспортных путей, наша позиция по этому вопросу никак не менялась и не изменится», - сказал он.

Большую часть своего выступления Алиев посвятил представлению возможностей азербайджанской армии, по сути, угрожая Армении возможной новой войной. Более того, президент Азербайджана заявил, что Азербайджан сдерживает не заявление какого-то покровителя Армении, а «собственная политика» Баку.

Председатель комиссии НС по внешним отношениям ответил, что угрожающие заявления Азербайджана не могут повлиять или изменить позиции, высказанные армянской стороной.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG