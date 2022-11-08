«Наша позиция никогда не менялась и не изменится» - Агаджанян ответил на заявления Алиева

Последние деструктивные заявления Ильхама Алиева не следует связывать с переговорами ни в Вашингтоне, ни в Сочи, заявил председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян, отвечая на заявления президента Азербайджана.

«Президент Азербайджана в контексте всего переговорного процесса, в частности, в послевоенный период, не отличался конструктивностью. Я думаю, нет смысла связывать это с вашингтонским процессом, с сочинским процессом или с каким-либо другим процессом», - отметил Агаджанян.

«Зангезурский коридор – это обязательство Армении, которое она взяла на себя», - заявил Ильхам Алиев сегодня в Шуши.

Армения никогда не брала на себя подобного обязательства, речь идет о разблокировании дорог, заявил Агаджанян, подтверждая прежние заявления официального Еревана о том, что коридор является красной линией для Армении. «Наша позиция по этому вопросу никогда не менялась и не изменится», - сказал депутат.

Алиев также провел параллели между Лачинским коридором и так называемым «Зангезурским коридором», сказав: «Два года мы не трогаем машины, идущие из Армении в Карабах и в обратном направлении по Лачинской дороге. Мы привержены своим обязательствам свободного передвижения. Армения также обязалась обеспечить дорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Прошло два года, технико-экономического обоснования нет, нет никаких подвижек, ни железной дороги, ни автомобильной. И как долго нам ждать?»

Агаджанян на это возразил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года упоминается только один коридор, и это Лачинский коридор. «Лачинский коридор никоим образом нельзя сравнивать с тем, что они называют «Зангезурским коридором». Речь идет о разблокировании транспортных путей, наша позиция по этому вопросу никак не менялась и не изменится», - сказал он.

Большую часть своего выступления Алиев посвятил представлению возможностей азербайджанской армии, по сути, угрожая Армении возможной новой войной. Более того, президент Азербайджана заявил, что Азербайджан сдерживает не заявление какого-то покровителя Армении, а «собственная политика» Баку.

Председатель комиссии НС по внешним отношениям ответил, что угрожающие заявления Азербайджана не могут повлиять или изменить позиции, высказанные армянской стороной.