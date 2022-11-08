Провластный депутат: Заключение мирного договора до конца года – это наше желание

В правящей парламентской фракции «Гражданский договор» не знают, какой вариант мирного договора Армения и Азербайджан обсуждали вчера в Вашингтоне.

Провластный депутат, член парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян, сообщил Радио Азатутюн, что МИД Армении ответил на переданный еще в октябре Азербайджаном армянской стороне доработанный вариант мирного договора, представив свои предложения по этому документу.

По его словам, эти новые предложения стороны также обсудили в ходе переговоров, состоявшихся вчера в Вашингтоне. «Армения также представила комментарии и предложения к этому варианту, направленные Азербайджану, и я предполагаю, что именно этот вопрос был одним из вопросов, которые обсуждались на переговорах между Блинкеном и Мирзояном», - сказал Ханданян.

На вопрос, сильно ли отличаются эти доработанные предложения от ранее представленных, Ханданян ответил: «На самом деле я сам не знаком с этими предложениями, но я знаю, что это более раскрытая версия пяти предложений. Также я не знаю подробно, какие предложения представила Армения, но знаю, что предложения были представлены, и именно вокруг этих предложений должен состояться разговор».

Он добавил, что ему неизвестно, достигли ли стороны согласия. «Из заявления Министерства иностранных дел становится очевидно, что есть вопросы, которые еще не согласованы, остаются несогласованными, и обсуждения должны продолжаться в этом направлении. И я думаю, что интенсивность этих встреч будет возрастать, потому что мы действительно намерены в конечном итоге иметь документ, который будет взаимоприемлемым и будет подписан», - сказал депутат.

На вчерашней трехсторонней встрече госсекретарь США сказал, что Армения и Азербайджан предпринимают смелые шаги для достижения мира.

На вопрос, что это за шаги и идет ли речь о компромиссах, Саркис Ханданян ответил, что, по его убеждению, Блинкен имел в виду договоренности, достигнутые между сторонами до сих пор. «Например, встреча в Праге и заявление, принятое по итогам этой встречи, когда Армения и Азербайджан фактически подтвердили, что признают территориальную целостность друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией и Уставом ООН. Нет ни одного вопроса, по которому есть договоренность, какая-то деталь в плане компромисса, о которой не было бы заявлено публично», - выразил мнение провластный депутат.

После встречи Блинкен-Мирзоян-Байрамов МИД Армении сообщил, что стороны «подтвердили обязательства, взятые на себя лидерами Армении и Азербайджана в Праге и Сочи несколько недель назад».

На вопрос, призвано ли упоминание и российских, и западных инициатив показать, что стороны не противопоставляют усилия Москвы и Вашингтона, член комиссии НС от правящей партии ответил, что, по крайней мере, армянская сторона не пытается это делать. Ханданян подчеркнул, что важно не только то, чтобы Армения и Азербайджан наконец договорились, но и чтобы посредническая сторона могла гарантировать выполнение договоренностей.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян провел закрытое совещание в парламенте, в ходе которого представил депутатам правящей партии и членам правительства подробности переговоров с азербайджанской стороной. Хотя встреча прошла в закрытом режиме, Саркис Ханданян заверил, что никаких прорывных новостей они не услышали, лишь некоторые детали. Однако подробностей он не раскрыл.

«Главный мессидж заключался в том, что в наших обязательствах ничего не изменилось, мирная повестка дня является нашей главной повесткой сегодня, и мы движемся вперед в этом направлении», - сказал он.

На вопрос, возможно ли, что до конца года мирный договор будет подписан, Ханданян ответил: «Заключение мирного договора до конца года – это наше желание, наше намерение, и Армения к этому готова. Но мы понимаем, что мирный договор имеет две стороны, и Азербайджан тоже должен стремиться к этому процессу. И есть определенные вопросы, которые следует уточнить при заключении мирного договора, в частности, вопрос о делимитации границ. Потому что границы должны быть четкими, чтобы этот договор был гарантирован. Поэтому, будет ли подписан мирный договор до конца года или нет, трудно сказать».

Еще в прошлом месяце секретарь Совета безопасности Армении сказал, что есть договоренность о подписании мирного договора с Азербайджаном до конца года. Армен Григорян утверждал, что договор и делимитация взаимосвязаны и должны осуществляться одновременно.

До этого срока фактически осталось два месяца. Сообщений о прогрессе пока нет. Пока лишь известно, что в этом месяце состоится еще одна встреча лидеров Армении и Азербайджана, вновь в Брюсселе. Однако дата встречи пока неизвестна.