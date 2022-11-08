Блинкен отметил «смелые шаги» Армении и Азербайджана на пути к миру

В своих публичных комментариях до переговоров Блинкен похвалил Армению и Азербайджан за «смелые шаги» на пути к прочному миру.

Блинкен встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Блэйр-Хаусе – столичной государственной резиденции для размещения высокопоставленных гостей Белого дома.

«То, что мы видим сейчас, – это реальные шаги и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром», – заявил Блинкен, открывая встречу.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, переговоры будут основываться на предыдущих обсуждениях на Генеральной Ассамблее ООН и других беседах между официальными лицами из Армении, Азербайджана и США.

«Соединенные Штаты как друг Армении и Азербайджана обязуются сделать все возможное, чтобы поддержать вас в этих усилиях», – добавил он.

Остальная часть встречи прошла за закрытыми дверями.

В своем пресс-релизе Министерство иностранных дел Армении отметило, что 7 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в столице США Вашингтоне, а также министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном», - говорится в официальном сообщении МИД Армении.