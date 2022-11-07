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Армения

Азербайджанские солдаты продолжают оставаться в окрестностях Джермука - губернатор Вайоц Дзора

Джермук после сентябрьского вторжения

Губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян сегодня в парламенте в ответ на вопрос Радио Азатутюн подтвердил, что азербайджанские солдаты, вторгшиеся на территорию Джермука 13 сентября, продолжают оставаться на занятых ими позициях.

«Несмотря на то, что начальник Генштаба сказал, что они ушли, в любом случае мы их видим, — сказал Григорян. – Мы видим… из Джермука их можно видеть».

На днях начальник Генштаба заверил, что азербайджанское подразделение, вторгшееся в район Джермука, понеся потери, отступило. Когда именно это произошло, Эдвард Асрян не уточнил.

Губернатор Вайоц Дзора сегодня заявил, что не располагает информацией о том, о какой группе сообщил начальник Генштаба, а факт в том, что они с территории Джермука невооруженным глазом видят членов азербайджанского подразделения. Этот факт, по его словам, зафиксировали также размещенные в регионе наблюдатели Евросоюза.

На вопрос, не обеспокоены ли они этой ситуацией, Григорян ответил: «Естественно, это не может не вызывать беспокойства, просто набор возможных мер, которые мы предприняли, дает нам разумное суждение о том, что у нас есть возможность противостоять в случае любой возможной агрессии. Потому что усилена обороноспособность, предприняты дополнительные меры, дополнительные силы, работа с гражданами полностью завершена, и мы постараемся дать адекватный ответ».

Губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян
Губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян

А на вопрос, сообщил ли он об этом в Минобороны или Генштаб, Григорян ответил: «Я не разговаривал ни с министром обороны, ни с начальником Генштаба. Я разговариваю с командиром нашего корпуса, наша работа является ежедневной. Мы располагаем информацией, мы также проанализировали этот вопрос. Я не могу сообщить вам более подробно в данный момент. Но мы располагаем информацией».

Губернатор также сообщил, что они проинформировали о ситуации и наблюдателей Евросоюза. «Они поднялись на видное место в сопровождении соответствующего командного состава Минобороны, я лично присутствовал. Мы поднялись на безопасное место, откуда люди своими глазами, а также в бинокль увидели и зафиксировали», - сказал он.

Арарат Григорян выразил надежду, что присутствие наблюдателей ЕС в Вайоцдзорской области сыграет сдерживающую роль в напряженной пограничной ситуации. По словам губернатора, наблюдатели были размещены в городе Ехегнадзор, но выполняют миссию в Джермуке.

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян
Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян сообщил, что в последние дни нарушений режима прекращения огня стало меньше, что связано с присутствием европейских наблюдателей. Стороны не обменивались взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня с 25 октября по 4 ноября, обвинения возобновились в минувшие выходные.

«В любом случае наблюдатели осуществляют свою патрульную деятельность, что также оказало влияние на сторону противника. Очевидно, что это также является причиной того, что они уменьшили стрельбу в нашу сторону», - сказал Саргсян.

По словам губернатора Гегаркуника, штаб миссии Евросоюза находится в Мартуни, но 8 наблюдателей патрулируют приграничные районы 11 населенных пунктов области и уже зафиксировали, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении.

«Среди наблюдателей есть люди, которые уже зафиксировали и уверены, что агрессия со стороны Азербайджана имела место в направлении границ Республики Армения. Они уверены, что на территории Армении есть оккупированные территории, они уверены, что это произошло в результате азербайджанской агрессии».

Губернаторы и Гегаркуникской, и Вайоцдзорской областей сказали, что после нападения Азербайджана 13 сентября жизнь в приграничных населенных пунктах постепенно возвращается в нормальное русло.

По словам губернатора Вайоц Дзора, 15-20 процентов жителей Джермука еще не вернулись в город, школы и детские сады функционируют, туристы есть, но, конечно, прежний поток еще не восстановился. Полностью поврежденная в результате обстрела азербайджанскими военными канатная дорога Джермука до сих пор не действует, и неясно, будет ли она функционировать после восстановления, учитывая, что эта территория также просматривается азербайджанцами, отметил губернатор.

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