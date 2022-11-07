Азербайджанские солдаты продолжают оставаться в окрестностях Джермука - губернатор Вайоц Дзора

«Несмотря на то, что начальник Генштаба сказал, что они ушли, в любом случае мы их видим, — сказал Григорян. – Мы видим… из Джермука их можно видеть».

На днях начальник Генштаба заверил, что азербайджанское подразделение, вторгшееся в район Джермука, понеся потери, отступило. Когда именно это произошло, Эдвард Асрян не уточнил.

Губернатор Вайоц Дзора сегодня заявил, что не располагает информацией о том, о какой группе сообщил начальник Генштаба, а факт в том, что они с территории Джермука невооруженным глазом видят членов азербайджанского подразделения. Этот факт, по его словам, зафиксировали также размещенные в регионе наблюдатели Евросоюза.

На вопрос, не обеспокоены ли они этой ситуацией, Григорян ответил: «Естественно, это не может не вызывать беспокойства, просто набор возможных мер, которые мы предприняли, дает нам разумное суждение о том, что у нас есть возможность противостоять в случае любой возможной агрессии. Потому что усилена обороноспособность, предприняты дополнительные меры, дополнительные силы, работа с гражданами полностью завершена, и мы постараемся дать адекватный ответ».

А на вопрос, сообщил ли он об этом в Минобороны или Генштаб, Григорян ответил: «Я не разговаривал ни с министром обороны, ни с начальником Генштаба. Я разговариваю с командиром нашего корпуса, наша работа является ежедневной. Мы располагаем информацией, мы также проанализировали этот вопрос. Я не могу сообщить вам более подробно в данный момент. Но мы располагаем информацией».

Губернатор также сообщил, что они проинформировали о ситуации и наблюдателей Евросоюза. «Они поднялись на видное место в сопровождении соответствующего командного состава Минобороны, я лично присутствовал. Мы поднялись на безопасное место, откуда люди своими глазами, а также в бинокль увидели и зафиксировали», - сказал он.

Арарат Григорян выразил надежду, что присутствие наблюдателей ЕС в Вайоцдзорской области сыграет сдерживающую роль в напряженной пограничной ситуации. По словам губернатора, наблюдатели были размещены в городе Ехегнадзор, но выполняют миссию в Джермуке.

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян сообщил, что в последние дни нарушений режима прекращения огня стало меньше, что связано с присутствием европейских наблюдателей. Стороны не обменивались взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня с 25 октября по 4 ноября, обвинения возобновились в минувшие выходные.

«В любом случае наблюдатели осуществляют свою патрульную деятельность, что также оказало влияние на сторону противника. Очевидно, что это также является причиной того, что они уменьшили стрельбу в нашу сторону», - сказал Саргсян.

По словам губернатора Гегаркуника, штаб миссии Евросоюза находится в Мартуни, но 8 наблюдателей патрулируют приграничные районы 11 населенных пунктов области и уже зафиксировали, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении.

«Среди наблюдателей есть люди, которые уже зафиксировали и уверены, что агрессия со стороны Азербайджана имела место в направлении границ Республики Армения. Они уверены, что на территории Армении есть оккупированные территории, они уверены, что это произошло в результате азербайджанской агрессии».

Губернаторы и Гегаркуникской, и Вайоцдзорской областей сказали, что после нападения Азербайджана 13 сентября жизнь в приграничных населенных пунктах постепенно возвращается в нормальное русло.

По словам губернатора Вайоц Дзора, 15-20 процентов жителей Джермука еще не вернулись в город, школы и детские сады функционируют, туристы есть, но, конечно, прежний поток еще не восстановился. Полностью поврежденная в результате обстрела азербайджанскими военными канатная дорога Джермука до сих пор не действует, и неясно, будет ли она функционировать после восстановления, учитывая, что эта территория также просматривается азербайджанцами, отметил губернатор.