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Армения

Жители приграничных сел уверяют, что уже больше недели не слышно выстрелов

Министерство обороны Армении опровергает заявления Баку об обстрелах азербайджанских позиций на границе вчера вечером и минувшей ночью.  

Военное ведомство Азербайджана утверждало, что ночью армянские подразделения из стрелкового оружия разного калибра на протяжении примерно пяти часов обстреливали азербайджанские позиции, расположенные в Кельбаджарском районе, а азербайджанская сторона применила «соразмерные ответные меры». Военное ведомство Армении возразило, что это очередная дезинформация Баку.

«В ночь с 3-го на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Республики Армения не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», - говорится в сообщении Минобороны.

До и после кровопролитных сентябрьских боев стороны распространяли такие сообщения чуть ли не каждый день. Подобными обвинениями Ереван и Баку не обменивались уже десять дней, с 25 октября.

Жители приграничных сел сегодня в беседе с Радио Азатутюн заверили, что уже больше недели царит относительное спокойствие, выстрелов не слышно, люди пытаются вернуться к нормальной жизни.

По словам учителя школы в селе Норабак Гегаркуникской области Татула Петросяна, жители села очень внимательны к каждому звуку, если бы что-то было, они бы услышали первыми.

«Мы слышали каждый выстрел на границе, но сейчас мы не слышали ни одного выстрела ни ночью, ни днем. Если бывают выстрелы, мы слышим эти выстрелы», - сказал Петросян.

Армен Есаян, житель села Кутакан, подвергшегося в сентябре обстрелу со стороны Азербайджана, также сообщил, что сейчас в селе спокойно, хотя после последнего нападения азербайджанские силы все еще дислоцируются в горах, расположенных в нескольких сотнях метров.

«Они на том же месте, выстрелов не слышно, довольно спокойно, иногда может быть редкий выстрел, но это паники не вызывает. Ночью мы всей семьей остаемся в селе, но я не слышал звуков выстрелов», - сказал Есаян.

Тем не менее, в ходе вчерашней встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ в Москве секретарь Совета безопасности Армении заявил, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана не только сохраняется, но и остается достаточно высоким. Армен Григорян сказал, что хотя нападение Азербайджана в сентябре было остановлено, военно-политическая обстановка остается напряженной.

Официальный представитель Армении подчеркнул, что мишенью азербайджанской агрессии стали также мирное население и жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры.

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