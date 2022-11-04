Жители приграничных сел уверяют, что уже больше недели не слышно выстрелов

Военное ведомство Азербайджана утверждало, что ночью армянские подразделения из стрелкового оружия разного калибра на протяжении примерно пяти часов обстреливали азербайджанские позиции, расположенные в Кельбаджарском районе, а азербайджанская сторона применила «соразмерные ответные меры». Военное ведомство Армении возразило, что это очередная дезинформация Баку.

«В ночь с 3-го на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Республики Армения не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», - говорится в сообщении Минобороны.

До и после кровопролитных сентябрьских боев стороны распространяли такие сообщения чуть ли не каждый день. Подобными обвинениями Ереван и Баку не обменивались уже десять дней, с 25 октября.

Жители приграничных сел сегодня в беседе с Радио Азатутюн заверили, что уже больше недели царит относительное спокойствие, выстрелов не слышно, люди пытаются вернуться к нормальной жизни.

По словам учителя школы в селе Норабак Гегаркуникской области Татула Петросяна, жители села очень внимательны к каждому звуку, если бы что-то было, они бы услышали первыми.

«Мы слышали каждый выстрел на границе, но сейчас мы не слышали ни одного выстрела ни ночью, ни днем. Если бывают выстрелы, мы слышим эти выстрелы», - сказал Петросян.

Армен Есаян, житель села Кутакан, подвергшегося в сентябре обстрелу со стороны Азербайджана, также сообщил, что сейчас в селе спокойно, хотя после последнего нападения азербайджанские силы все еще дислоцируются в горах, расположенных в нескольких сотнях метров.

«Они на том же месте, выстрелов не слышно, довольно спокойно, иногда может быть редкий выстрел, но это паники не вызывает. Ночью мы всей семьей остаемся в селе, но я не слышал звуков выстрелов», - сказал Есаян.

Тем не менее, в ходе вчерашней встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ в Москве секретарь Совета безопасности Армении заявил, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана не только сохраняется, но и остается достаточно высоким. Армен Григорян сказал, что хотя нападение Азербайджана в сентябре было остановлено, военно-политическая обстановка остается напряженной.

Официальный представитель Армении подчеркнул, что мишенью азербайджанской агрессии стали также мирное население и жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры.