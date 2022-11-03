Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается достаточно высоким - секретарь Совбеза

Приводим текст выступления, опубликованный на сайте Совета безопасности Армении:

«Уважаемые коллеги,



Перед тем, как перейти непосредственно к вопросам, которые я затрону в ходе своего выступления, хочу поблагодарить Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Платоновича Патрушева за приглашение принять участие в сегодняшней десятой встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.



Завтра в Российской Федерации отмечается День народного единства, и пользуясь представившейся возможностью, поздравляю Николая Платоновича и в его лице весь российский народ с этим государственным праздником, желаю мира и благополучия.



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Уважаемые коллеги,



В повестку дня нашей сегодняшней встречи включен вопрос «О вызовах и угрозах международной безопасности в современных условиях», и в его рамках я хотел бы коснуться вопросов безопасности в регионе Южного Кавказа и, в частности, ситуации на армяно-азербайджанской границе.



Данный вопрос имеет для нас особую остроту из-за военной агрессии Азербайджана против Армении 13-14 сентября текущего года.



Хочу особо подчеркнуть, что это был не пограничный инцидент, не столкновение на границе, как это пытались представить некоторые силы, а полномасштабное вторжение на суверенную территорию Республики Армения с применением тяжëлой артиллерии, реактивных систем залпового огня и боевых беспилотников. Вооружëнные силы Азербайджана обстреляли 36 населëнных пунктов в глубине суверенной территории Армении, в том числе города Горис, Джермук, Варденис, Капан, населенный пункт Гегамасар.



Благодаря упорному и героическому сопротивлению Вооружëнных сил Республики Армения и реакции наших партнëров нападение Азербайджана удалось остановить, но военно-политическая обстановка продолжает оставаться напряженной.



Данная агрессия Азербайджана была обсуждена в Совете Безопасности ООН, большинство членов которого осудили противоправные военные действия Азербайджана. Агрессия также получила широкое осуждение со стороны мирового сообщества.



Мишенью азербайджанской агрессии стали мирное гражданское население и объекты жизненно важной гражданской инфраструктуры. Общее количество временно перемещенных в безопасные места лиц из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении составило более 7600 человек, в основном женщины и пожилые люди, а также 1437 детей и 99 инвалидов.



Порядка 192 жилых домов, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение были частично или полностью разрушены. Было повреждено 7 объектов электроснабжения, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост. Были обстреляны 2 машины скорой помощи, 4 частных автомобиля. Также было обстреляно Кечутское водохранилище, расположенное к югу от курортного города Джермук.



В результате агрессии число жертв превысило 210 человек, из них 3 мирных жителя погибли и 2 мирных жителя пропали без вести. Ранено 293 военнослужащих и 8 мирных жителей. При этом азербайджанской стороной были распространены шокирующие видеоматериалы пыток, нанесения увечий попавшим в плен лицам, о многочисленных случаях внесудебных расправ, убийств и жестокого обращения с армянскими военнопленными, в том числе женщинами, а также глумления над телами погибших.



Должен отметить, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана не только сохраняется, но и остаëтся достаточно высоким: практически каждый день азербайджанская сторона устраивает очередную провокацию, нарушает режим прекращения огня на границе, обвиняя в этом армянскую сторону.



Хочу также особо подчеркнуть, что последствия имевших место начиная с мая 2021 года актов агрессии азербайджанской стороны в отношении суверенной территории Республики Армения не устранены, и вооружëнные силы Азербайджана продолжают незаконно удерживать под своим контролем многие десятки квадратных километров территории нашей страны.



Уважаемые коллеги,



В настоящее время Республикой Армения прилагаются усилия в направлении нормализации отношений с Азербайджаном. В процессе нормализации важное значение имеет работа Комиссий по делимитации и пограничной безопасности, договорëнность о формировании которых была достигнута в ходе трехсторонней встречи президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи 26 ноября 2021 года.



Уже состоялось два заседания Комиссий по делимитации и пограничной безопасности, третье планируется провести буквально на днях.



В этом процессе значимая роль отводится основополагающим документам Содружества Независимых Государств и Организации Объединëнных Наций. В частности, на заре создания СНГ, 21 декабря 1991 года была принята Алма-Атинская декларация, в которой наши государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.



В результате состоявшейся буквально пару дней назад, 31 октября текущего года в Сочи трëхсторонней встречи руководителей Армении, Азербайджана и России ими было принято Заявление, в соответствии с которым они «договорились воздерживаться от применения силы или угрозы еë применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».



По итогам состоявшейся в Праге 6 октября текущего года встречи руководителей Армении и Азербайджана при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета была достигнута договорëнность о том, что в процессе делимитации стороны возьмут за основу документы СНГ и ООН, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе между Арменией и Азербайджаном.



Признание данного факта крайне важно для обеспечения стабильности и безопасности не только на армяно-азербайджанской границе, но и на всем на пространстве СНГ.



Мы придаëм важность созданию Комиссий по делимитации и пограничной безопасности. Однако это вовсе не означает, что границ вообще нет, как это порой пытаются представить. Утверждение о том, что границ не существует – очень опасное и безответственное, размывающее такие фундаментальные понятия, как национальный суверенитет, территориальная целостность государства, и открывает дорогу для агрессивных действий.



Имеющиеся документы СНГ и ООН подтверждают тот факт, что в годы СССР армяно-азербайджанская граница уже была делимитирована. Следовательно, имело место вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, и эти войска должны выйти с армянской территории.



Уважаемые участники встречи,



В контексте разблокирования транспортных коммуникаций в регионе хочу также отметить, что азербайджанская сторона постоянно поднимает вопрос открытия, как они говорят, «транспортного коридора» через территорию Армении. Позиция Республики Армения в данном вопросе не изменилась: на территории Армении не может быть дороги или транспортного маршрута с логикой коридора. Я неоднократно об этом заявлял и хочу ещë раз подчеркнуть, что в трëхсторонних заявлениях глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также в Указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина № 695 от 10 ноября 2020 года «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» нет никаких упоминаний о подобных коридорах. Поэтому мы считаем недопустимой произвольную и несоответствующую действительности интерпретацию достигнутых договорëнностей.



В то же время, мы заинтересованы в реальном решении вопроса разблокирования коммуникаций в регионе и поддерживаем деятельность трëхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации. Деятельность данной рабочей группы исходит из того, что восстанавливаемые и сооружаемые объекты транспортной инфраструктуры должны действовать под полным суверенитетом и в рамках национального законодательства тех государств, по территории которых они проходят, и Республика Армения готова на скорейшее открытие дорог на этой основе. Более того, проект решения правительства Армении об открытии трëх контрольно-пропускных пунктов для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой уже давно находится в официальном обороте.



Однако азербайджанская сторона, как видно, не заинтересована в реальном решении вопроса в таком конструктивном ключе и продолжает настаивать на «коридорном» варианте решения, который неприемлем для Армении. Одним словом, очень сложно вести диалог и договариваться с теми, у кого нет такого желания и кто преследует совершенно иные цели.



Уважаемые коллеги,



В контексте сказанного хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что речь идëт об открытии всех коммуникаций в регионе, и порой как-то остаëтся в стороне либо не упоминается то обстоятельство, что в соответствии с заявлениями глав Армении, России и Азербайджана, процитирую пункт 9 Заявления от 9 ноября 2020 года, «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе». То есть коммуникации должны быть открыты не только для Азербайджана, но и для всех, в том числе и для Армении.



То есть это не дорога с односторонним движением, а всеобъемлющий процесс, из которого должны извлечь пользу все стороны. В частности, Армения заинтересована в использовании проходящих через Азербайджан коммуникаций и путей сообщения, например, с целью перевозки грузов туда и обратно.



Уважаемые коллеги,

Уважаемый Николай Платонович,



Завершая своë выступление, хочу ещë раз поблагодарить Российскую сторону за тëплый приëм и гостеприимство, пожелать всем хорошего дня и результативной работы.



Спасибо за внимание».