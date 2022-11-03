Заявление Лукашенко стало очень серьезным ударом по репутации самой ОДКБ - Армен Хачатрян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ на прошлой неделе предложил сначала дипломатическим путем поработать с Азербайджаном, а если это не сработает, то ОДКБ уже следует спланировать силовые действия по восстановлению территориальной целостности государства-члена Армении.

После азербайджанской агрессии 13 сентября и до сих пор ОДКБ так и не выступила с заявлением, осуждающим действия Азербайджана, и не оказала Армении никакой помощи, в том числе гуманитарной.

«Какую реакцию озвучит ОДКБ, какое предложение помощи она нам представит, мы увидим в процессе. Может быть по-разному. Они могут либо попытаться решить этот вопрос путем дипломатических, военно-политических оценок, либо должны оказать Республике Армения военно-техническую помощь, гуманитарную помощь либо военную помощь. Они должны сделать один или несколько пунктов из этого списка. Какой из них будет реализован - вопрос. Если не сделают, то мы вынуждены будем зафиксировать, что ОДКБ не выполняет свои обязательства, и уже, конечно, будет поставлен вопрос: мы вообще являемся членом ОДКБ или нет, ОДКБ оставил нас за бортом, или мы изначально де-факто не были членом ОДКБ? Конечно, должен быть поставлен вопрос: есть ли необходимость продолжения военно-политического союза с ОДКБ?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал Армен Хачатрян.

На предложение премьер-министра Армении восстановить территориальную целостность Армении посредством «дорожной карты» на заседании ОДКБ, состоявшемся на прошлой неделе, очень резко отреагировал президент Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что вместо того, чтобы требовать дорожную карту, Пашинян должен решить вопросы с Алиевым и Россией.

Президент Беларуси также подчеркнул, что Азербайджан не является врагом или противником для глав государств-членов ОДКБ. Более того, Алиев - «наш человек», сказал Лукашенко.

По словам зампреда комиссии НС по обороне и безопасности, это заявление Лукашенко стало очень серьезным ударом по репутации ОДКБ. Президент Беларуси, по сути, заявил, что поскольку агрессор - его друг, то ОДКБ не должна действовать. Армен Хачатрян считает неслучайным то, что президент Беларуси обнародовал подробности закрытой встречи, пытаясь таким образом показать свою преданность Алиеву.

«Заявление Лукашенко стало очень серьезным ударом по авторитету самой ОДКБ, ее серьезности и вообще необходимости ее существования. То есть, что сказал Лукашенко? Лукашенко высказал мысль, что Алиев - «наш человек», насколько я помню. Иными словами, если оккупант, нападающая страна входит в формат «наш человек», значит, ОДКБ не должна действовать. Вот о чем сказал Лукашенко. Это абсурд. Следовательно, здесь остается просто советовать Лукашенко обратиться с предложением о внесении в устав, в договор ОДКБ пункта о том, что если оккупант, агрессор – их человек или их друг, или близкий, следовательно, ОДКБ не должна действовать», - сказал Хачатрян.

Противостояние между Беларусью и Арменией по этому вопросу продолжается

В то время как премьер-министр Никол Пашинян требует от ОДКБ принятия «дорожной карты» по восстановлению территориальной целостности Армении, противостояние между членами блока Беларусью и Арменией по этому вопросу продолжается.

Официальный Ереван вчера, спустя пять дней после заявления президента Беларуси, резко раскритиковал Лукашенко, назвав его заявления «необоснованными, не соответствующими логике переговоров и вовсе не союзническими или партнерскими, ставящими под сомнение подписанные им же обязательства государства-члена ОДКБ».

Ответ МИД Беларуси не заставил себя долго ждать: «Озвученные президентом Беларуси подходы основаны на реальности, понятны и по-союзнически честны».

Подчеркнув, что Пашинян озвучил свои комментарии на заседании ОДКБ, официальный Минск в распространенном вчера заявлении задался вопросом: К чему эта запоздалая оценка МИД Армении, после чего добавил: «Порядочность – одна из черт нашей внешней политики. Поэтому и в дальнейшем наши партнеры и союзники могут быть в нас уверены. Если бы другие страны вели себя так же, то многих проблем удалось бы избежать».