Правительство Армении считает правильным отложить вопрос статуса Карабаха на неопределенный срок

Правительство Армении считает правильным отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. Премьер-министр Никол Пашинян, пришедший в парламент для обсуждения проекта бюджета на следующий год, заявил, что предложение было внесено российской стороной и обосновывается тем, что на данный момент объективно нет возможности найти взаимоприемлемый статус, поэтому они поддерживают эту точку зрения.

После встречи Пашинян-Алиев-Путин в Сочи посол России в Армении заявил, что, по мнению Москвы, вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям. Пашинян сегодня сказал, что политика возглавляемого им правительства на 100 процентов соответствует российскому видению.

«Есть три компонента вопроса: безопасность, права и статус армян Нагорного Карабаха. Вы заметили, что мы попытались отложить в сторону слово «статус» как проблему сегодняшнего решения. Почему? Именно из-за такого видения, потому что мы договорились с нашими российскими коллегами, что не стоит сейчас пытаться разрешить эту тему, так как это приведет к неизбежному кризису», - сказал он.

По словам Пашиняна, в ходе последних переговоров с Алиевым армянская сторона настаивала на том, чтобы в трехстороннем заявлении в Сочи была ссылка на известные российские предложения, согласно которым, по мнению властей, обсуждение вопроса статуса откладывается на неопределенный срок. И несмотря на утверждения Пашиняна о том, что Россия и Армения выступают за обсуждение статуса Карабаха в какой-то момент, в трехстороннем сочинском заявлении нет какого-либо упоминания о Нагорном Карабахе.

«Также по призыву наших российских коллег мы постарались быть более гибкими, чтобы не заводить ситуацию в тупик», - отметил премьер.

Сегодня Пашинян также говорил о предложениях России и Запада по армяно-азербайджанскому урегулированию, не раскрывая деталей.

Хотя премьер-министр заявил, что авторы предложений сами раскрыли их тонкости, однако прозвучало лишь заявление президента России о том, что есть два варианта урегулирования. По словам Путина, согласно варианту Вашингтона, Карабах признается частью Азербайджана, а согласно российскому варианту, предположительно, в мирном договоре будет упоминание о Карабахе, но это, как отметил российский президент, нужно согласовать с Азербайджаном.

В ответ Вашингтон назвал это заявление дезинформацией.

Пашинян опроверг критику оппонентов о том, что шаги возглавляемого им правительства противоречат российской концепции. Он назвал встречу в Сочи полезной и важной. «Был сделан шаг к реализации мирной повестки», - сказал он.

В ходе трехсторонней встречи в Сочи Ереван предложил продлить мандат российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, на неопределенный срок, на 20 лет, 15 лет или 5 лет, заявил Никол Пашинян. По словам премьер-министра, это предложение не было принято, но он считает, что этот вопрос вошел в повестку дня.

«Он [срок] может быть не продлен, только если одна из сторон представит возражение за шесть месяцев до истечения срока, но новость в следующем: зафиксировать, что даже институт возражения не нужен, и иметь присутствие миротворцев в долгосрочной перспективе», - отметил он.

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян считает оптимизм Никола Пашиняна неоправданным: в сочинском заявлении нет упоминания о Нагорном Карабахе, Азербайджан отвергает существование карабахского конфликта, что заявляет, то, по мнению депутата, и закрепляет документом. Абраамян считает, что власти пытаются представить переговорный процесс с Азербайджаном, в том числе последнюю встречу, в положительном свете, чтобы сдержать общественное недовольство.

«Мы дошли до точки, когда не сохраняется даже логика документа от 9 ноября, почти все пункты которого работали против Армении, и документ от 9 ноября предстает в гораздо более ярких, светлых, позитивных тонах, чем тот процесс, который сегодня мы видим в вопросе Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]», - отметил он.

По мнению депутата, угроза применения силы также сохраняется. «Хотя и заявлено, что и в ближайшее время ожидается заявление, но это никоим образом не мешает Азербайджану осуществлять процесс демаркации-делимитации путем применения силы, то есть, за счет суверенитета и территориальной целостности Армении».

Премьер-министр пришел в парламент на третий день обсуждения бюджета, его приход привел в зал большое число представителей власти. Оппозиции не было. А обсуждения, как до его прихода, так и после продолжались в полупустом зале.