Вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям - посол РФ

По мнению Москвы, вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин после трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Путин в Сочи.

В тексте заявления, принятого по итогам трехсторонней встречи, Нагорный Карабах вообще не упоминается, даже в абзаце о миротворческом контингенте не указано, что он дислоцируется в Карабахе. Между тем, накануне встречи Путин обнадежил, что упоминание о Карабахе может найти место в мирном договоре.

Посол сегодня заявил, что урегулирование должно стать результатом соглашения между Арменией и Азербайджаном. Что касается того, какие пункты должны быть включены в мирный договор, то, по словам посла, есть вопросы, которые пока не удается согласовать, но работа над которыми будет продолжена.

«На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха – это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса», - отметил он.

Неужели нельзя было убедить Алиева в том, чтобы в заявлении был упомянут статус Карабаха? Посол России в Армении сказал, что не владеет дополнительной информацией о деталях переговоров, он может только предполагать.

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Артур Хачатрян заявил, что любой документ, в котором не закреплено право Нагорного Карабаха на самоопределение, является провалом.

«Должна ли Россия отстаивать интересы Армении? Что за ребячество? Руководство Армении должно защищать интересы Армении, Армении и Нагорно-Карабахской Республики, как он [Пашинян - ред.] обещал, когда был избран премьер-министром. Республика Армения вывела вооруженные силы из Нагорно-Карабахской Республики, а теперь упрекает: почему миротворцы не защитили Парух? Вы бы защитили», - сказал оппозиционный депутат.

По словам провластного депутата Сергея Багратяна, президент Азербайджана не согласился на 15-й пункт предложения России, в котором обсуждение статуса Карабаха отложено на неопределенный срок. Таким образом, по словам депутата, предложенные Россией 14 пунктов стали не подлежащими обсуждению. Тем не менее, по мнению Сергея Багратяна, вчерашнее заявление было очень важным.

«После подписания Азербайджан признал государственные границы Республики Армения по состоянию на 1991 год. Восточная граница полностью, по которой были споры, например, о том, где проходит граница озера Сев Лич, или какая часть Ишханасара является азербайджанской и т.д., эти проблемы урегулированы этим соглашением. Это был важнейший пункт.

Поскольку вопрос Карабаха не был подписан, следовательно, статус до сих пор остается неопределенным», - отметил он.