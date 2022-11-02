Складывается впечатление, что территория Армении не имеет для ОДКБ равного стратегического значения – провластный депутат

Об этом заявил новоизбранный председатель Комитета Парламентской Ассамблеи Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Акоп Аршакян.

«В этом контексте мы призываем наших партнеров по Парламентской ассамблее ОДКБ четко и конкретно отреагировать на агрессию Азербайджана, нарушающую мир и безопасность на Южном Кавказе. Кстати, это сделал ряд международных партнеров Армении, не входящих в ОДКБ», - подчеркнул Аршакян.

Во время сентябрьских событий, когда Ереван заявил о том, что Азербайджан вторгся на территорию Республики Армения, армянские власти обратились в ОДКБ в соответствии с положениями статьи 4 Договора о коллективной безопасности, в том числе с просьбой об оказании военной помощи. В ответ было созвано экстренное заседание Совета коллективной безопасности, после чего в Армению была направлена миссия для мониторинга и изучения ситуации на местах.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян представил подробности азербайджанской агрессии 13 сентября, в результате которой армянская сторона понесла потери убитыми, ранеными, пострадали мирные жители, была повреждена гражданская инфраструктура, сообщает пресс-служба парламента.

По словам Андраника Кочаряна, решение внеочередного заседания Совета коллективной безопасности относительно мониторинга за ситуацией, когда уже имеет место акт агрессии против государства-члена, является абсолютно не тем результатом, которого ожидали от организации в Ереване. По его словам, складывается впечатление, что кавказский регион, а точнее, территория Армении, не имеет равного стратегического значения для ОДКБ. В этом контексте Андраник Кочарян напомнил об успешной миротворческой операции в Казахстане.

Провластный депутат предложил выступить в формате ОДКБ с политическим заявлением с осуждением, заявив, что Азербайджан является нарушителем трехстороннего заявления, а также режима прекращения огня, и назвав его агрессором. Андраник Кочарян особо отметил важность того, чтобы на заседании Совета коллективной безопасности было принято решение о необходимости принятия мер в соответствии со статьей 4 соглашения относительно оказания срочной военно-технической помощи Армении. Андраник Кочарян счел необходимым, чтобы ОДКБ оказала гуманитарную помощь и вернула всех военнопленных и других насильственно удерживаемых лиц.