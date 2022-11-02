Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Складывается впечатление, что территория Армении не имеет для ОДКБ равного стратегического значения – провластный депутат

Заседание постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Ереван, 2 ноября 2022 г.

В контексте предотвращения новых нападений со стороны Азербайджана особая роль отводится адресному и четкому реагированию международных партнеров на провокационные заявления Баку.

Об этом заявил новоизбранный председатель Комитета Парламентской Ассамблеи Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Акоп Аршакян.

«В этом контексте мы призываем наших партнеров по Парламентской ассамблее ОДКБ четко и конкретно отреагировать на агрессию Азербайджана, нарушающую мир и безопасность на Южном Кавказе. Кстати, это сделал ряд международных партнеров Армении, не входящих в ОДКБ», - подчеркнул Аршакян.

Во время сентябрьских событий, когда Ереван заявил о том, что Азербайджан вторгся на территорию Республики Армения, армянские власти обратились в ОДКБ в соответствии с положениями статьи 4 Договора о коллективной безопасности, в том числе с просьбой об оказании военной помощи. В ответ было созвано экстренное заседание Совета коллективной безопасности, после чего в Армению была направлена миссия для мониторинга и изучения ситуации на местах.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян представил подробности азербайджанской агрессии 13 сентября, в результате которой армянская сторона понесла потери убитыми, ранеными, пострадали мирные жители, была повреждена гражданская инфраструктура, сообщает пресс-служба парламента.

По словам Андраника Кочаряна, решение внеочередного заседания Совета коллективной безопасности относительно мониторинга за ситуацией, когда уже имеет место акт агрессии против государства-члена, является абсолютно не тем результатом, которого ожидали от организации в Ереване. По его словам, складывается впечатление, что кавказский регион, а точнее, территория Армении, не имеет равного стратегического значения для ОДКБ. В этом контексте Андраник Кочарян напомнил об успешной миротворческой операции в Казахстане.

Провластный депутат предложил выступить в формате ОДКБ с политическим заявлением с осуждением, заявив, что Азербайджан является нарушителем трехстороннего заявления, а также режима прекращения огня, и назвав его агрессором. Андраник Кочарян особо отметил важность того, чтобы на заседании Совета коллективной безопасности было принято решение о необходимости принятия мер в соответствии со статьей 4 соглашения относительно оказания срочной военно-технической помощи Армении. Андраник Кочарян счел необходимым, чтобы ОДКБ оказала гуманитарную помощь и вернула всех военнопленных и других насильственно удерживаемых лиц.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG