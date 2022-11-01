Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Российский депутат заявил о «мастер-классе миротворчества и реальной дипломатии» Москвы в карабахском кейсе

Леонид Слуцкий

Исходя из карабахского кейса, Россия и ее президент вполне могут всему коллективному Западу преподать мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии.

Об этом после трехсторонних переговоров в Сочи между лидерами России, Армении и Азербайджана на своем канале в Telegram написал глава комитета Государственной думы РФ по международным делам, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Россия закрепила статус главного посредника в вопросе урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Встреча в Сочи завершилась новым совместным заявлением Президентов России, Азербайджана и Армении в подтверждение мирных договорённостей ноября 2020 года. Самое главное, на мой взгляд, это фиксация отказа от применения силы и переход к стадии активной подготовки заключения мирного договора между Баку и Ереваном», - написал российский депутат.

«Без всякой ложной скромности можно говорить, что российская сторона последовательно и эффективно проводит линию на примирение двух республик Закавказья. Нашим оппонентам стоит взять на вооружение такой опыт, а не впадать в очередной русофобский раж. По крайней мере, исходя из карабахского кейса, Россия и ее Президент вполне могут всему коллективному Западу преподать мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии», - заключил Леонид Слуцкий.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG