Российский депутат заявил о «мастер-классе миротворчества и реальной дипломатии» Москвы в карабахском кейсе

Об этом после трехсторонних переговоров в Сочи между лидерами России, Армении и Азербайджана на своем канале в Telegram написал глава комитета Государственной думы РФ по международным делам, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Россия закрепила статус главного посредника в вопросе урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Встреча в Сочи завершилась новым совместным заявлением Президентов России, Азербайджана и Армении в подтверждение мирных договорённостей ноября 2020 года. Самое главное, на мой взгляд, это фиксация отказа от применения силы и переход к стадии активной подготовки заключения мирного договора между Баку и Ереваном», - написал российский депутат.

«Без всякой ложной скромности можно говорить, что российская сторона последовательно и эффективно проводит линию на примирение двух республик Закавказья. Нашим оппонентам стоит взять на вооружение такой опыт, а не впадать в очередной русофобский раж. По крайней мере, исходя из карабахского кейса, Россия и ее Президент вполне могут всему коллективному Западу преподать мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии», - заключил Леонид Слуцкий.