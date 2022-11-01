Путин: Будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса

«По мирному договору – его пока нет, и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны хотят, в том числе и нашей страны», - сказал Путин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона поддерживает любые усилия, которые направлены на урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном.

«Мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Поэтому что касается того, как это [встреча лидеров Армении и Азербайджана в Праге 7 октября] коррелируется: коррелируется вполне, естественным образом, - сказал президент, отвечая на вопрос о том, как соотносится организованная ЕС встреча в Праге с трехсторонним саммитом в Сочи. - И мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и урегулирование».

Россия, Армения и Азербайджан продолжат работу над несогласованными вопросами по трехстороннему заявлению по итогам саммита в Сочи в закрытом формате, не нужно заострять на них внимание, сказал Путин.

«Что касается вопросов, которые не удалось согласовать. Можно ли об этом сказать? Можно, но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности, а нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования», - сказал глава российского государства, отвечая на просьбу озвучить моменты, которые не удалось согласовать в трехстороннем заявлении по итогам саммита в Сочи.

«Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон, и я не считаю себя вправе выпячивать без согласования с партнерами», - заключил Путин.

Предварительные предпосылки по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены, уточнил президент.

«Демаркация, делимитация границ - это важнейший вопрос, с этим согласен. Мы сегодня действительно много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден. Если внимательно прочитать сегодняшнее заявление, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты», - сказал он.

РФ готова предоставить самые точные карты еще советского Генштаба для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана, сказал Путин. «Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты еще Генерального штаба Советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем. И [мы] готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились о том, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены», - сказал Путин.

«Что касается миротворцев, то это прописано в нашем совместном заявлении в ноябре 2020 года, когда был прекращен конфликт. Здесь добавить нечего, - сказал он. - Мы об этом говорили. Но для этого нужна наша совместная договоренность».

По словам Путина, решение о продлении мандата российских миротворцев зависит от других вопросов - о возможном заключении мирного договора и делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. «Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах, он по-другому будет стоять. Если не решены или [решены] в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента», - пояснил президент, уточнив, что Армения и Азербайджан «выразили слова благодарности России» за работу на территории Нагорного Карабаха.