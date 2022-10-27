Ереван выдвигает не предусловие, а требование: азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении

Вывод азербайджанских войск с территории Армении – это красная черта, требование, необходимость, перед встречей Пашинян-Алиев в Сочи заявили сегодня депутаты правящей фракции «Гражданский договор», не используя при этом слово «предусловие».

«Присутствие любых иностранных солдат мы никогда не потерпим, они должны мирно покинуть нашу территорию», - сказал председатель комиссии НС по обороне Андраник Кочарян.

Секретарь правящей фракции Артур Ованнисян добавил: «В любых переговорах, особенно в этой ситуации, когда обстановка сверхнапряженная, мы можем прямо считать, что любое предусловие будет также означать заморозку и остановку процессов, что крайне опасно не только в контексте этой армяно-азербайджанской напряженности, но и вообще для региона. Поэтому наши представления следующие: мы на всех возможных площадках предъявляем это требование, очень конкретное и адресное требование предъявляют также наши международные партнеры, и мы надеемся, что военно-политическое руководство Азербайджана в конце концов отведет войска на исходные позиции».

Премьер-министр Армении подтвердил свое участие в трехсторонней встрече, которая ожидается в Сочи в начале следующей недели при посредничестве президента России.

Предыдущие переговоры Пашинян-Алиев-Путин состоялись около года назад.

По словам Саргиса Ханданяна из «Гражданского договора», на повестке дня армянской стороны - прояснение вопросов, имевших место в течение года, в том числе последняя азербайджанская агрессия.

«В частности, ожиданием армянской стороны от встречи будет, по сути, разговор о последней азербайджанской агрессии и ее последствиях, а также анализ реализации заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года», - сказал Ханданян.

Власть продолжает выступать с позиций уступок, если вопрос оккупации суверенной территории Армении не ставит в качестве предусловия, считает депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян.

«На всех предыдущих встречах это предусловие не работало, противник оккупировал территорию, равную более половины территории столицы Армении, а здесь, аплодируя, говорят о делимитации», - сказал Манукян.