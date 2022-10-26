Власти Армении жестко реагируют на последние заявления из России

Власти Армении жестко реагируют на последние заявления, звучащие из России. По мнению депутата правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Вигена Хачатряна, Россия стала самым ненадежным союзником Армении. Будучи стратегическим союзником Армении, она не позволяет себе требовать от Азербайджана вывода войск с суверенной территории Армении.

Вчера представитель МИД России Мария Захарова сделала ряд заявлений, в том числе о том, что истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а выдавливание России из региона.

Запад пытается перенести отработанные в Украине конфронтационные схемы на Южный Кавказ, перед ожидаемыми переговорами Пашинян-Путин-Алиев заявила официальный представитель МИД России - страны, которая 24 февраля этого года вторглась в Украину. Захарова также подтвердила, что Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана на встречу.

Есть ли угроза в заявлении Марии Захаровой? По словам провластного депутата, это была лексика, далекая от дипломатической этики. «Если у России есть проблемы с Западом, пусть она пытается их решить, но не на территории Армении и не за счет Армении. Будучи стратегическим союзником, она не позволяет себе требовать от Азербайджана вывода войск с суверенной территории Армении. Я хочу понять, в таком случае, кем нам приходится Россия, в этом проблема. Вместо того, чтобы говорить: братский армянский народ, пусть Мария Захарова потребует от братского азербайджанского народа вывода войск из Армении. Когда она это заявит, мы подумаем, как относиться к ее заявлениям», - сказал Хачатрян.

Захарова не коснулась военной помощи, которую Армения так и не получила от Москвы и от ОДКБ во главе с Россией, но назвала «голословными» обвинения в том, что Москва не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией.

Лично Хачатрян считает, что союзнические отношения с Россией необходимо пересмотреть. И пока Москва утверждает, что военно-технический диалог развивается, депутат Национального собрания Армении говорит, что военное сотрудничество находится под вопросом. Представители власти заявили, что после 44-дневной войны в Армению из России никакого оружия не поступило.

«Военное сотрудничество нас больше сдерживает, чем усиливает, мы должны серьезно подумать об этом», - сказал Хачатрян.

«Проводимая властями политика опасна для Армении», - заявил депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян, комментируя заявления, звучащие из России.

«В результате проводимой властями политики создалась достаточно большая опасность превращения Армении в полигон. К сожалению, под влиянием международных игроков борьба во многих случаях идет именно за счет Республики Армения», - отметил Абраамян.