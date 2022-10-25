Захарова: «Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье»

«Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы», — накануне заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем ответе на вопрос СМИ об оценках МИД России процессов, происходящих вокруг Армении и армяно-азербайджанской нормализации, Захарова, в частности, заявила о том, что в Москве видят, «какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения».

«В стремлении нанести ущерб многовековым связям между нашими странами и народами предпринимаются шаги по дискредитации политики России в регионе», - заявила Захарова, добавив, что в Москве убеждены, что «попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом».

Захарова подчеркнула, что Москва настроена на «упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы».

В качестве примера она сослалась на диалог, который развивается «по военно-политической и военно-технической линиям». «Товарооборот растет рекордными темпами. Реализуются и прорабатываются серьезные проекты в транспортно-логистической, инфраструктурной, горнодобывающей, высокотехнологичной сферах. Десятки крупных российских компаний готовы и далее вкладываться в экономику Армении», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова, тем не менее, ничего не сказала о самом главном вопросе, волнующем Армению, а именно: военной поддержке, которую в Ереване ожидают от России. Вместо этого она заявила о «голословных обвинениях в том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией».

«В этой связи хотели бы напомнить, что именно наша страна остановила войну в ноябре 2020 года, направила миротворцев, которые принесли мир и стабильность в регион, и по сей день вносит решающий вклад в урегулирование вооруженных инцидентов между Баку и Ереваном», - заявила Захарова.

По мнению МИД России, «внешние силы» пытаются добиться вывода российского миротворческого контингента из Карабаха, что, как считают в Москве, может дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе.

«Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья», - заявила Захарова, добавив, что «участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции, и продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона».

Официальный представитель МИД не уточнила, имела ли она в виду армян Карабаха под «всем населением» региона. Она заявила, что эти попытки Запада могут нарушить баланс, «который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года».

По словам Захаровой, Москва продолжает работу с партнерами «в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, согласование мирного договора, решение гуманитарных проблем, налаживание общественного и экспертного диалога».

«В то же время для достижения мира необходимы политическая воля и согласие обеих сторон», - заявила она.

Накануне инициативы президента Путина о встрече с лидерами Армении и Азербайджана также коснулся представитель Кремля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такой саммит готовится, и что Кремль предоставит дополнительную информацию о его месте и сроках проведения.

До этого о проведении трехсторонней встречи в последних числах октября писала российская газета «Ведомости». В правительстве Армении не опровергли, но и пока не подтвердили данную информацию.

На данный момент известно лишь, что третье заседание комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном состоится в первую неделю ноября в Брюсселе.

При посредничестве Запада премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев также договорились встретиться в столице Евросоюза в ноябре, однако точная дата встречи пока неизвестна.