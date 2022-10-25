«Россия поставила вопрос коридора, чтобы у них с Азербайджаном был коридор» - провластный депутат

«Россия поставила вопрос коридора, чтобы у них с Азербайджаном был коридор», - заявил провластный депутат Гагик Мелконян. Депутат фракции «Гражданский договор» не уточнил, когда было озвучено подобное требование и идет ли речь о так называемом «Зангезурском коридоре». Он лишь сказал, что не видел давления со стороны Запада и считает, что Россия защищает интересы Азербайджана.

Перед ожидаемыми переговорами Пашинян-Путин-Алиев в России член команды премьер-министра Армении заявил, что ничего хорошего не ждет от трехсторонней встречи. Несмотря на официальное заявление, он также выразил сомнение, что встреча вообще состоится. Если бы встреча должна была состояться, то состоялась бы в Астане две недели назад, обосновал он свое мнение.

«Если бы царь России хотел организовать там встречу, он бы ее организовал, но он не захотел. Ну, теперь хочет, когда официально пригласит, тогда и посмотрим, что будет», - сказал Мелконян.

На вопрос Радио Азатутюн, почему он ничего хорошего не ждет, Мелконян ответил: «Потому что вы слышали последние слова Алиева, когда он сказал: «Если не будет [коридора], я возьму другим способом», был вопрос коридора, он уже запустил туда ногу и хорошо себя чувствует. Когда он приезжает в Брюссель, то уже по-другому говорит, подходы другие, в России - другие, как будто он находится у себя на родине, так он чувствует себя там, как рыба в воде. А когда он едет в Брюссель, то уже, свесив голову, сидит и о чем-то думает».

На уточняющий вопрос, считает ли он, что Россия пристрастна в пользу Азербайджана, депутат ответил: «А Вы не почувствовали? Я не видел, чтобы Запад оказывал на нас давление, я просто вижу, что Россия поставила вопрос коридора, чтобы у них с Азербайджаном был коридор».

По мнению депутата от оппозиции, подобные заявления могут создать довольно большую опасность

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян удивлен: с одной стороны, различные представители власти пытаются представить отношения с Россией как союзнические и стратегические, с другой стороны, перед ожидаемой встречей делается такое заявление.

«Для тех стран, у которых есть посредническая миссия, а посредническая миссия России также задокументирована совместным заявлением после 44-дневной войны 2020 года, Россия выступает там как третья сторона и фактически как гарант, подобные заявления, естественно, могут создать довольно большую опасность как для общего процесса, так и для армяно-российских отношений. Если возникает ситуация, в которой Россия явно по стольким направлениям работает против армянских интересов, то это подразумевает существенное понижение политического уровня армяно-российских отношений, чего не произошло», - подчеркнул Абраамян.