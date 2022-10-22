Глава МИД Ирана: Мы посетили Армению, чтобы определить нашу долгосрочную дорожную карту для обеих стран

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, приветствуя министра иностранных дел Ирана, Никол Пашинян, в частности, сказал, что открытие консульства Ирана в Капане является шагом, который «отражает взаимные намерения Исламской Республики Иран и Республики Армения в плане развития отношений».

«Конечно, повестка наших двусторонних отношений очень насыщенная, но я также думаю, что мы должны рассматривать эту повестку в логике более долгосрочного планирования. Понятно, что сейчас мы очень сосредоточены и, к сожалению, вынуждены сосредоточиться на решении ежедневных оперативных задач, но с другой стороны, я уверен, что наше отношение к этим задачам будет более практичным, если мы будем смотреть на все в долгосрочной перспективе.

Я рад, что наша беседа с президентом Раиси все больше и больше приобретает именно такую логику», - отметил Пашинян.

Министр иностранных дел Ирана, в свою очередь, отметил, что встреча Раиси-Пашинян в Нью-Йорке «содержала много важных вопросов, а также договоренностей», подтвердив приглашение президента Ирана Пашиняну посетить Тегеран.

«Мы придает большое значение отношениям с соседними государствами, особенно с Республикой Армения. Сегодня мы с коллегами посетили Армению, чтобы вместе с г-ном Араратом Мирзояном определить нашу долгосрочную дорожную карту для обеих стран», - подчеркнул Абдоллахиан.

Согласно сообщению, собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений, коснулись экономического сотрудничества. Двусторонне была подчеркнута важность полной реализации имеющегося потенциала в сфере товарооборота.

Состоялся обмен мнениями о региональных развитиях и обстановке в сфере безопасности. Премьер-министр подчеркнул важность четких оценок иранской стороны и тесного двустороннего взаимодействия в сложившейся ситуации.

Никол Пашинян попросил передать теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении.