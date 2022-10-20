Иран против присутствия иностранных представителей в регионе - Абдоллахиан

Иранская сторона против присутствия иностранных представителей в регионе, как на территории Армении, так и на территории Азербайджана. Об этом заявил находящийся с официальным визитом в Армении министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Для нас очень важна деятельность внутренних представителей в регионе, таких как платформа «3+3»», - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Ирана еще раз подчеркнул, что Тегеран не примет изменения исторических границ в регионе, заявив: «Это наша красная линия».

«Мы предпримем все шаги, чтобы противостоять даже любому подобному намерению», - сказал Абдоллахиан.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, касаясь процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений, заявил, что главным препятствием для достижения большого прогресса является «максималистский подход Азербайджана и нежелание достигать взаимоприемлемых решений с Арменией».

«Надеемся, что в ближайшее время эти препятствия будут преодолены и нам удастся, тем не менее, прийти к взаимоприемлемым ситуациям», - подчеркнул глава МИД Армении.

Иран несколько раз на самом высоком уровне предупреждал Азербайджан о том, что Тегеран не потерпит изменения армяно-иранской границы. На прошлой неделе об этом сказал президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи с президентом Азербайджана. А накануне глава МИД Ирана заявил: «Иран не допустит, чтобы его пути сообщения с Арменией были заблокированы, и для достижения этой цели Исламская Республика Иран в этом регионе проводит военные учения».