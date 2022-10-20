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Армения

Глава МИД Ирана прибыл в Армению с официальным визитом

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан находится с официальным визитом в Армении. Он уже встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Также запланированы его встречи с премьер-министром Армении и спикером Национального собрания РА.

Ни армянская, ни иранская сторона о визите Абдоллахяна заранее не проинформировали, однако, по сообщению источников Радио Азатутюн, визит был запланирован, министр иностранных дел Ирана давно получил приглашение приехать в Армению.

Завтра главы МИД двух стран примут участие в церемонии открытия генерального консульства Ирана в Капане. Правительство Ирана приняло решение открыть генеральное консульство в Капане еще в декабре прошлого года.

Относительно того, с какой еще повесткой дня Абдуллахиан прибыл в Армению, ни официальный Ереван, ни официальный Тегеран пока скобок не раскрывают. По сообщению иранского государственного агентства IRNA, будут обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональные процессы.

По мнению политического комментатора Акопа Бадаляна, главной темой повестки дня, по всей вероятности, будут вопросы безопасности.

Политический комментатор Акоп Бадалян
Политический комментатор Акоп Бадалян

«Сегодня Армения может ожидать от Ирана также военно-технических обсуждений и возможности военно-технических закупок. В целом, конечно, поддержки управления региональной ситуацией, то есть, здесь у Армении и Ирана есть определенные общие интересы и заинтересованности. И в смысле отношений с Тегераном на данный момент это, пожалуй, другое важное обстоятельство и задача: способствовать управляемости региональной ситуации и стабильности», - отметил Бадалян.

Тем не менее, на данный момент не ясно, обращался ли Ереван к Тегерану с намерением купить оружие, также не ясно, готов ли Иран поставлять оружие Армении. По мнению Бадаляна, в случае возможной сделки бурная реакция Запада не заставит себя долго ждать.

«Есть акцент на том, что военно-техническое сотрудничество с Ираном для Запада достаточно проблематично, но также следует учитывать, что есть другое обстоятельство, то есть, у Еревана есть задача обеспечения своей безопасности. Когда такой абсолютной гарантии нет, а такой абсолютной гарантии, я думаю, нет, даже такой ценой, но мы должны позаботиться о своей обороне и безопасности», - сказал политический комментатор.

Перед визитом Абдоллахиана Иран несколько раз на самом высоком уровне предупредил Азербайджан о том, что Тегеран не потерпит изменения армяно-иранской границы. На прошлой неделе об этом сказал президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи с президентом Азербайджана. А накануне глава МИД Ирана заявил: «Иран не допустит, чтобы его пути сообщения с Арменией были заблокированы, и для достижения этой цели Исламская Республика Иран в этом регионе проводит военные учения».

Речь, по всей вероятности, идет об учениях, начавшихся в понедельник в приграничных с Азербайджаном районах, в районе реки Аракс, в которых участвуют сухопутные войска, военные вертолеты, беспилотники и штурмовые средства. Также впервые запланировано наведение моста через Аракс для перевозки военной техники.

«Иран предпримет эти шаги, если возникнет прямая угроза границам Ирана и безопасности Ирана. Я думаю, что мерой здесь должно быть это, то есть, Иран прибегнет к таким шагам, радикальным действиям не из-за проблем безопасности Армении, а в случае угрозы безопасности Ирана», - отметил Акоп Бадалян.

После последней 44-дневной войны в Нагорном Карабахе вооруженные силы Ирана уже в третий раз проводят военные учения в этих приграничных с Азербайджаном районах, на этот раз в более широком масштабе.

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