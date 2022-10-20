Глава МИД Ирана прибыл в Армению с официальным визитом

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан находится с официальным визитом в Армении. Он уже встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Также запланированы его встречи с премьер-министром Армении и спикером Национального собрания РА.

Ни армянская, ни иранская сторона о визите Абдоллахяна заранее не проинформировали, однако, по сообщению источников Радио Азатутюн, визит был запланирован, министр иностранных дел Ирана давно получил приглашение приехать в Армению.

Завтра главы МИД двух стран примут участие в церемонии открытия генерального консульства Ирана в Капане. Правительство Ирана приняло решение открыть генеральное консульство в Капане еще в декабре прошлого года.

Относительно того, с какой еще повесткой дня Абдуллахиан прибыл в Армению, ни официальный Ереван, ни официальный Тегеран пока скобок не раскрывают. По сообщению иранского государственного агентства IRNA, будут обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональные процессы.

По мнению политического комментатора Акопа Бадаляна, главной темой повестки дня, по всей вероятности, будут вопросы безопасности.

«Сегодня Армения может ожидать от Ирана также военно-технических обсуждений и возможности военно-технических закупок. В целом, конечно, поддержки управления региональной ситуацией, то есть, здесь у Армении и Ирана есть определенные общие интересы и заинтересованности. И в смысле отношений с Тегераном на данный момент это, пожалуй, другое важное обстоятельство и задача: способствовать управляемости региональной ситуации и стабильности», - отметил Бадалян.

Тем не менее, на данный момент не ясно, обращался ли Ереван к Тегерану с намерением купить оружие, также не ясно, готов ли Иран поставлять оружие Армении. По мнению Бадаляна, в случае возможной сделки бурная реакция Запада не заставит себя долго ждать.

«Есть акцент на том, что военно-техническое сотрудничество с Ираном для Запада достаточно проблематично, но также следует учитывать, что есть другое обстоятельство, то есть, у Еревана есть задача обеспечения своей безопасности. Когда такой абсолютной гарантии нет, а такой абсолютной гарантии, я думаю, нет, даже такой ценой, но мы должны позаботиться о своей обороне и безопасности», - сказал политический комментатор.

Перед визитом Абдоллахиана Иран несколько раз на самом высоком уровне предупредил Азербайджан о том, что Тегеран не потерпит изменения армяно-иранской границы. На прошлой неделе об этом сказал президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи с президентом Азербайджана. А накануне глава МИД Ирана заявил: «Иран не допустит, чтобы его пути сообщения с Арменией были заблокированы, и для достижения этой цели Исламская Республика Иран в этом регионе проводит военные учения».

Речь, по всей вероятности, идет об учениях, начавшихся в понедельник в приграничных с Азербайджаном районах, в районе реки Аракс, в которых участвуют сухопутные войска, военные вертолеты, беспилотники и штурмовые средства. Также впервые запланировано наведение моста через Аракс для перевозки военной техники.

«Иран предпримет эти шаги, если возникнет прямая угроза границам Ирана и безопасности Ирана. Я думаю, что мерой здесь должно быть это, то есть, Иран прибегнет к таким шагам, радикальным действиям не из-за проблем безопасности Армении, а в случае угрозы безопасности Ирана», - отметил Акоп Бадалян.

После последней 44-дневной войны в Нагорном Карабахе вооруженные силы Ирана уже в третий раз проводят военные учения в этих приграничных с Азербайджаном районах, на этот раз в более широком масштабе.