Рубен Варданян в начале ноября вступит в должность госминистра Нагорного Карабаха

Бизнесмен Рубен Варданян, в сентябре переехавший в Нагорный Карабах, принял предложение президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и в начале ноября вступит в должность государственного министра НК.

Арутюнян сделал это предложение Варданяну полмесяца назад, заверив, что готов предоставить ему широкие полномочия для принятия решений и действий. Рубен Варданян заявил, что вступит в должность, если его подходы и решения получат широкую поддержку.

В распространенном сегодня заявлении Рубен Варданян не уточнил, означает ли его согласие, что были приняты его подходы. Он также не уточнил содержание своих подходов.

54-летний соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда IDeA лишь написал, что его беспокоят политические процессы, разворачивающиеся вокруг Армении и Нагорного Карабаха, обострение ситуации вокруг решения карабахской проблемы.

«Полтора месяца встреч с жителями, политическими и общественными деятелями Нагорного Карабаха, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.] и хотят видеть во мне ответственного лидера, который сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса», - отметил он.

Варданян также заявил, что после замены Артака Бегларяна на посту государственного министра он изложит свои стратегические цели, приоритетные задачи и шаги, которые необходимо предпринять.

Бизнесмен вступает в должность на фоне неопределенности вокруг вопроса Карабаха, когда, с одной стороны, официальный Ереван говорит о возможности международных переговоров Баку-Степанакерт, с другой стороны, Баку отвергает эту идею, заявляя на самом высоком уровне, что карабахские армяне – это граждане Азербайджана и Баку не собирается обсуждать этот вопрос с третьими странами.

Карабахские оппозиционные деятели не считают, что назначение Варданяна, переехавшего в Степанакерт всего два месяца назад, на такую высокую должность как-то связано с карабахской проблемой.

Депутат оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Нагорного Карабаха Метаксия Акопян, приветствуя переезд Варданяна в Карабах, в то же время называет ложной повесткой информацию о том, что этим шагом Рубена Варданяна пытаются сделать переговорщиком с Баку. «Это тоже ложная повестка. Арцах не может вести переговоры с Азербайджаном», - отметила она.