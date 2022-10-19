Индийская сторона подтверждает, что Армения заказала три модели Pinaka

Индийская сторона, фактически, официально подтвердила, что Армения заказала три модели реактивных систем залпового огня Pinaka, которые должны быть доставлены из Дели в Ереван в ближайшие два года. Об этом заявил глава крупной компании по производству ракет Solar Industries Сатьянараян Нувал в ходе открывшейся вчера в Индии выставки DEFEXPO.

«Мы получили из Армении экспортный заказ на Pinaka1, Pinaka увеличенной дальности и управляемую Pinaka. По срокам мы должны закончить все три за два года», - сказал глава оборонно-промышленного предприятия.

На этой крупной выставке индийского оружия присутствовал и министр обороны Армении Сурен Папикян, который вчера встретился со своим индийским коллегой. После встречи министр Раджнатх Сингх написал в Твиттере, что «общение прошло чудесно», не вдаваясь в подробности.

Армянская сторона также не сообщила подробностей, в официальном сообщении лишь отмечалось, что «обсуждались возможности расширения сотрудничества, ряд вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества».

Однако индийская пресса со ссылкой на свои источники утверждает, что армяно-индийское военно-техническое сотрудничество может быть расширено за счет приобретения новых вооружений.

Издание Print, в частности, утверждает, что Армения сейчас особенно заинтересована в системе ПВО «Акаш» и ударных беспилотниках индийского производства.

Ранее, в прошлом месяце, индийская пресса сообщила, что стороны подписали сделку на сумму около 250 млн долларов, по которой Индия должна в ближайшие месяцы поставить армянской армии противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня Pinaka.

По информации, имеющейся в открытых источниках, эти системы появились на вооружении индийской армии в начале 2000-х годов, заменив реактивные артиллерийские средства советского производства, в частности, установки «Град».

Согласно индийским источникам, дальность полета ракеты одной из реактивных систем, проданных Армении, достигает 37,5 километров, другой — 45 километров, третьей - 75 километров. Последняя версия считается самой продвинутой из трех, имеет внутреннюю навигационную систему, спутниковый навигационный наводчик, что позволяет поражать противника на большом расстоянии. По данным индийских источников, каждая из этих систем способна за 44 секунды выпустить 12 ракет, которые предназначены для поражения живой силы, тяжелой техники и командных пунктов противника.

Минобороны Армении информацию об этих сделках пока не опровергло, но и не подтвердило. Если сотрудничество подтвердится, Армения станет первой страной, решившей оснастить свою армию этим индийским вооружением.